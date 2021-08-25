Зафиксирован возможный сигнал от темной материи

Физики Университета Западной Австралии и Передового центра физики частиц темной материи (CDM) построили детектор гравитационных волн, который зафиксировал два не наблюдавшихся ранее редких события, связанных, возможно, с темной материей. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Основой детектора является кварцевый резонатор объемных акустических волн (BAW). В основе этого устройства лежит диск из кристалла кварца, который может колебаться на высоких частотах из-за проходящих через него акустических волн. Эти волны создают электрический заряд, который можно обнаружить, поместив проводящие пластины на внешние поверхности кварцевого диска. BAW был подключен к сверхпроводящему устройству квантовой интерференции, известному как SQUID, которое действует как чрезвычайно чувствительный усилитель для сигнала с низким напряжением.

Весь блок был помещен внутрь нескольких радиационных экранов для защиты от паразитных электромагнитных полей и охлажден до низкой температуры, чтобы можно было регистрировать низкоэнергетические акустические колебания кристалла кварца.