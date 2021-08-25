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Города-крепости: куда в России не добраться даже на самолете

Даша Краснова
1 час назад

Географические и погодные условия России создают ряд препятствий на пути к некоторым городам. "Рамблер" выяснил, в какие города-крепости невозможно добраться на самолете.

Города-крепости: куда в России не добраться даже на самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Трехгорный

Трехгорный — это город в Челябинской области. Находится он недалеко от главного металлургического города страны, но попасть туда почти невозможно. Город представляет закрытое административно-территориальное образование. Дело в том, что город строился вокруг завода по производству атомных бомб в 1950-е годы. Сначала вокруг него образовался рабочий поселок, позже он стал расти и превратился в город. До сих пор попасть туда можно лишь по пропуску, который необходимо заранее согласовать с органами власти

Якутск

В Якутстке живет более 300 000 человек, но добраться до него не так-то просто. Летом до города добираются на пароме, зимой — на автомобиле по льду реки, а в период ледохода и ледостава сообщение возможно только по воздуху. Дело в том, что часть дороги Ленск–Усть-Кут является зимником и работает лишь три месяца в году.

Норильск

Норильск — самый северный и самый известный город. Правда, в нем нет асфальтированных дорог, железной дороги, доступен только самолет. Летом можно добраться до Норильска на теплоходе по Енисею, только это займет почти неделю. Металлургический и горнодобывающий город считается самым загрязненным. Это делает продолжительность жизни местных жителей на 10 лет ниже, чем в среднем по России.

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