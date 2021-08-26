Время жить: как перестать все откладывать на потом

Можно долго ждать подходящего момента и так и не дождаться, а все потому, что не зря говорят: лучшее время – сейчас. Это справедливо и для больших дел, и для маленьких – можно налить чашку кофе и с удовольствием выпить, а можно взять и начать новую жизнь, наконец позволив себе жить так, как хочется. Разбираемся, из чего складывается ощущение счастья и как его достичь.

Концепция well-being

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Даже такая, на первый взгляд, абстрактная тема вполне поддается анализу. В 150 странах в течение 50 лет проводилось исследование, результаты которого легли в основу концепции well-being. С английского языка этот термин можно перевести как благополучие. Что же это такое? Ученые выяснили, что ощущение счастья складывается из шести элементов – здоровье, профессия, финансы, социальные связи, общественная вовлеченность и место для жизни. Эту концепцию активно применяют те, кто уже убедился, что успех и эффективность напрямую зависят от их состояния. Чем меньше стресс и лучше условия жизни, тем выше результаты.

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С чего начать

Начните с анализа тех самых сфер, которые входят в концепцию well-being, – это же готовый план действий. В основе всего – физическое благополучие, не стоит пренебрегать плановыми визитами к врачу, ведь предупредить легче, чем лечить. уры. На втором месте – интеллектуальное благополучие, невозможно радоваться жизни, если не нравится профессия и работа. Всегда можно освоить новую специальность или сменить сферу деятельности. Из второго вытекает третье – финансы. Работа должна достойно оплачиваться, а расходы не должны превышать доходы. Четвертое – социальная сфера. Короля играет свита, посмотрите, кто вас окружает, со всеми ли вам по пути. Пятое – общественная вовлеченность. Человеку важно быть нужным и полезным для других людей. И наконец шестое – место для жизни, пусть вам нравится ваш город, ваш район, ваш дом.

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Радикальное решение

Тем, у кого нет времени ждать и кому хочется действовать, понравится элегантное решение – переезд. Где же еще начинать новую жизнь, как не на новом месте. Первым жилым кварталом, в полной мере реализующим концепцию well-being, стал ЖК Sydney City. Создатели продумали пространство до деталей.

Для жилья класса «бизнес» и «премиум» имеет значение высокое качество окружающей среды, отмечает Андрей Гнездилов, первый заместитель директора архитектурного бюро «Остоженка», руководитель авторского коллектива, разработавшего проект Sydney City. Это довольно редкие участки в Москве, расположенные рядом с водой, парками, любым прогулочными маршрутами. «Вдохновленные самим местом и близостью реки, в нашем проекте мы постарались максимально «впустить» реку в глубину района», – объясняет Андрей Гнездилов. У реки располагаются самые низкие дома, дальше этажность повышается. Таким образом из каждого здания открывается вид на реку.

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А самое важное, по словам Андрея Гнездилова, – здесь нет расстановки зданий, принятой в постсоветской застройке, когда дома просто связаны проездами и общей землей. С самого начала создатели проекта договорились, что будут формировать город. Они применили все принципы создания городской среды и собрали их в единую планировочную сеть – это улицы, переулки, скверы, бульвар, парк. Люди будут себя чувствовать так, как будто находятся в городе, который создан специально для них.

Много солнца, которое отражается от сверкающих фасадов, качественные материалы и приятные цвета, использованные в отделке, хорошая освещенность квартир, идеальные планировки, система «Умный дом» – все это создает замечательное настроение и отвечает за эмоциональное благополучие. Кстати, для общественных зон в разных секциях разработан индивидуальный дизайн. Это оценят те, кому не все равно, где он живет. Ведь так хочется смотреть по сторонам и видеть красоту, а не утилитарные, а значит безликие решения. Если в собственной квартире человек может все устроить на свой вкус, то в холле у лифта – уже нет. В Sydney City позаботились о тех, кто привык наслаждаться красивой картинкой.

Еще одна важная сфера – социальная. Поэтому так важно жить среди людей, которые разделяют ваши взгляды и имеют схожие интересы. Вы наконец-то захотите здороваться с соседями не из формальной вежливости, а по-настоящему, от души, и даже найдете новых друзей и единомышленников.

Авторы проекта старались уйти от шаблонной идеи четкого разделения двора на площадки, рассказывает Алена Зайцева, архитектор, партнер архитектурного бюро UTRO. «У нас довольно много мест для отдыха, они все разные по типам и функциям – есть более уединенные и, наоборот, такие, где жители могут собраться большой компанией», – объясняет Алена Зайцева. Детские площадки распределены так, чтобы весь двор мог быть большим игровым пространством для детей.

Центральное кондиционирование и вентиляция с системой очистки по семи показателям, фильтрация воды методом обратного осмоса и постоянный мониторинг ее качества по 12 параметрам, улучшенная шумоизоляция всех перекрытий, циркадное освещение в местах общего пользования, спортивные площадки, студии, спа и медицинские учреждения – здесь есть все, что нужно для поддержки физического благополучия.

«Мы сделали акцент на природности и экологичности», – подчеркивает Алена Зайцева. Создатели проекта поставили одной из своих важнейших задач – снизить уровень ежедневного стресса у тех, кто будет здесь жить. Для этого они разработали сложный многоярусный ландшафт, в котором использовали материалы, формы, растения, напоминающие образы Сиднея. Все это отвечает представлениям об экологическом благополучии.

За создание интеллектуального благополучия отвечают творческие центры для взрослых и детей, а также детский сад, работающий по самыми современными методиками обучения и развития, и школа с программами подготовки для поступления в ведущие российские и зарубежные вузы.

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Квартал Sydney City выходит на набережную Москвы-реки и располагается неподалеку от природных парков Фили, Крылатские холмы, Серебряный бор, Березовая роща. И в то же время рядом Москва-Сити, прямые выезды на Звенигородское шоссе, Третье транспортное кольцо и Северо-Западную хорду. В нескольких минутах ходьбы все виды общественного транспорта, в том числе речные трамваи. С географической точки зрения это одна из самых благополучных локаций в Москве.

Попробуйте погулять по улицам Sydney City, вы сможете не только увидеть, как здесь все устроено, но и выиграть авиабилеты от Aviasales на сумму 60 тысяч рублей, а также получить скидку на покупку квартиры. Стать участником розыгрыша просто: посмотрите шесть локаций и оставьте адрес электронной почты в открывшемся окне. А если хотите получить скидку на квартиру, укажите дополнительно номер телефона.