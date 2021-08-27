«Россия от нас отказалась»: как живет самый дорогой город Донбасса

Артемовск расположен в 89 километрах к северо-востоку от Донецка, но в состав ДНР не вошел — в июле 2014 года в город вошли украинские войска. В 2015 был демонтирован памятник революционеру Сергееву, известному как Артем — в честь него город был переименован в 1924 году. В 2016 году городу было возвращено его историческое название — Бахмут, хотя не все горожане согласились с таким решением.
Уроженка города Полина (имя изменено) на условиях анонимности рассказала редактору «Рамблера» о том, что изменилось в жизни местных жителей за семь лет.
В 2014-15 годах, сразу после присоединения Россией Крыма, страсти у нас здесь кипели нешуточные. Политику обсуждали все, равнодушных не было. Люди были растеряны, многие бросались в крайности. В последние три-четыре года все стало значительно спокойнее. Люди смирились с ситуацией, можно сказать приспособились. В общем, за это время многие выпустили политический пар. Те же, кто не смогли привыкнуть, самые непримиримые, уже давно уехали. Впрочем, многие и сейчас по полгода проводят в России, зарабатывают на жизнь, чтобы вернуться сюда на месяц, увидеть родных и снова уехать.
Вообще же примерно с восемнадцатого года ситуация в городе улучшилась, в окрестностях тоже все спокойно. В этом году даже разрешили салюты, которые были запрещены с четырнадцатого года. Если бы не присутствие военных и не проезжающая иногда военная техника, то о войне ничего бы не напоминало.
В первые годы новой власти военные вели себя порой довольно нагло и бесцеремонно, но с тех пор прыти у них поубавилось, сейчас в принципе местные жители их уже не замечают.
Замечу, что сейчас население стало более нейтральным в своих политических симпатиях, хотя ярых патриотов как Украины, так и России можно найти и у нас, но радикалы есть и будут всегда. Однако большинство людей, как мне кажется, разочаровались в обоих лагерях.
С одной стороны, далеко не всех устраивает нынешняя украинская власть, некоторые отлично понимают, кто на самом деле управляет страной. С другой стороны, многие обиделись на Россию — прежде всего, из-за того, что они рассчитывали на крымский сценарий, однако этого не произошло. Надежды не оправдались, и они решили, что Россия от нас отказалась. Уже семь лет ситуация остается неопределенной, так что энтузиазм заметно поутих. Люди стали более практичными, живут по принципу «моя хата с краю». Никто больше не строит глобальных планов, поэтому те, кто не видят своего будущего в этой стране, просто уезжают навсегда.
Остальные понимают, что от пустых разговоров ничего не изменится и не тратят время на бесплодные политические диспуты, от них уже все устали.
В городе в основном говорят по-русски, украинская речь чаще встречается у приезжих. Русскоязычные чувствуют себя спокойно, никакого видимого давления из-за языка нет. Да, в магазинах продавцы сначала обращаются к тебе на украинском языке, но заслышав русскую речь, тоже переходят на нее.
К счастью, город почти не пострадал во время военных действий. Постепенно и к нам приходит цивилизация мегаполисов — например, запустили приложение для отслеживания троллейбусов. Это действительно очень удобно, раньше ничего подобного не было. Запустили и новые маршруты, например до Опытного (поселок на южной окраине города — прим. редакции). Но и цены за последние два года взлетели.
Я регулярно бываю в Москве, и могу отметить, что сейчас в Артемовске цены вполне московские, а вот зарплаты значительно ниже. Например, стандартная бутылка молока стоит 30 грн (80 рублей). Сильно подорожало такси. Раньше цена за посадку была 20-25 грн (68 рублей), теперь же выросло до тридцати пяти (95 рублей). Причем причина такого роста цен местным непонятна, размер зарплат не изменился. Сейчас у нас говорят, что Артемовск — самый дорогой город Донецкой области. Правда, стоимость проезда в троллейбусе пока не поднимается, что уже радует, пока все такая же, как и два года назад — пять гривен (13 рублей).
Возможно, такие расценки покажутся смешными москвичам, но я замечу, что здесь в среднем зарабатывают пять-шесть тысяч гривен — то есть всего тринадцать-шестнадцать тысяч российских рублей. Семье с двумя работающими супругами и даже одним ребенком на такие деньги не прожить, учитывая неподъемные цены на коммунальные услуги. Поэтому многие берут сразу несколько кредитов.
Хотя из города уехало немало коренных его жителей, недостатка в людях здесь не чувствуется, потому что из-за военных действий сюда перебралось множество людей из соседних городов, потерявших свои дома. Здесь они снимают жилье и возвращаться не собираются. В целом цены на жилье скорее упали, но тут как повезет — одни знакомые довольно быстро и выгодно продали квартиру, другие уже несколько лет не могут найти покупателя. Все зависит от района. Если раньше точкой кипения был центр, то сейчас и развлекательные заведения, и другая инфраструктура перемещается в сторону микрорайона Новый рынок (на запад от центра города).
Среди приезжих встречаются и маргиналы, пьяные и бедные, довольно агрессивные, судя по виду и поведению выходцы из сел. При этом даже центр города от них не избавлен. Поэтому теперь даже в моем ранее вполне безопасном районе лучше не гулять в одиночестве после наступления темноты. По этой причине сейчас стали чаще пользоваться общественным транспортом, я в том числе. Знаете, раньше даже бомжи были свои, местные, их все знали в лицо, сейчас много незнакомых и не слишком мирных людей.
Но нельзя сказать, что город обезлюдел — у нас много колледжей и других учебных заведений, поэтому к осени сюда подтягиваются студенты не только из нашего района, но и соседних.
Вообще город развивается — открываются спортивные площадки, капитально отремонтировали некоторые здания, например бывший Дом культуры имени Квиринга — сейчас его переименовали в Артемовский городской народный Дом. В центре города сделали довольно симпатичную металлическую инсталляцию для фотографий. Правда, ходили слухи, что официально она стоила какую-то немыслимую сумму — ясно, что в реальности часть денег ушла в чьи-то карманы. Одну из городских больниц переоборудовали в местный аналог МФЦ — в наших краях это настоящая экзотика. Власти взялись за парки и остановки в центре города, поставили новые и современные.
Единственный неухоженный район города — это промзона с руинами заброшенных заводов, которые не сносят, но и не ремонтируют. Словом, нельзя сказать, что на город махнули рукой, хотя преобразования идут медленно. Разумеется, если бы до города доходили все деньги, которые выделяются, то было бы лучше.
Что касается рынка труда, то неквалифицированная работа есть везде, в том числе и у нас. Но после окончания училища, техникума или колледжа выпускники разъезжаются в другие города, в тот же Харьков, потому что для молодых специалистов работы здесь практически нет. Люди постарше уже не рискуют сниматься с места. Но в общем, я думаю, в такой ситуации находятся все провинциальные города. При этом многие мои друзья говорят, что в городе для жизни есть все, кроме работы.