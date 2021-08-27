«Россия от нас отказалась»: как живет самый дорогой город Донбасса

Артемовск расположен в 89 километрах к северо-востоку от Донецка, но в состав ДНР не вошел — в июле 2014 года в город вошли украинские войска. В 2015 был демонтирован памятник революционеру Сергееву, известному как Артем — в честь него город был переименован в 1924 году. В 2016 году городу было возвращено его историческое название — Бахмут, хотя не все горожане согласились с таким решением.

Фото: Личный архив Личный архив

Уроженка города Полина (имя изменено) на условиях анонимности рассказала редактору «Рамблера» о том, что изменилось в жизни местных жителей за семь лет.

Видео дня

В 2014-15 годах, сразу после присоединения Россией Крыма, страсти у нас здесь кипели нешуточные. Политику обсуждали все, равнодушных не было. Люди были растеряны, многие бросались в крайности. В последние три-четыре года все стало значительно спокойнее. Люди смирились с ситуацией, можно сказать приспособились. В общем, за это время многие выпустили политический пар. Те же, кто не смогли привыкнуть, самые непримиримые, уже давно уехали. Впрочем, многие и сейчас по полгода проводят в России, зарабатывают на жизнь, чтобы вернуться сюда на месяц, увидеть родных и снова уехать.

Вообще же примерно с восемнадцатого года ситуация в городе улучшилась, в окрестностях тоже все спокойно. В этом году даже разрешили салюты, которые были запрещены с четырнадцатого года. Если бы не присутствие военных и не проезжающая иногда военная техника, то о войне ничего бы не напоминало.

В первые годы новой власти военные вели себя порой довольно нагло и бесцеремонно, но с тех пор прыти у них поубавилось, сейчас в принципе местные жители их уже не замечают.

Замечу, что сейчас население стало более нейтральным в своих политических симпатиях, хотя ярых патриотов как Украины, так и России можно найти и у нас, но радикалы есть и будут всегда. Однако большинство людей, как мне кажется, разочаровались в обоих лагерях.

С одной стороны, далеко не всех устраивает нынешняя украинская власть, некоторые отлично понимают, кто на самом деле управляет страной. С другой стороны, многие обиделись на Россию — прежде всего, из-за того, что они рассчитывали на крымский сценарий, однако этого не произошло. Надежды не оправдались, и они решили, что Россия от нас отказалась. Уже семь лет ситуация остается неопределенной, так что энтузиазм заметно поутих. Люди стали более практичными, живут по принципу «моя хата с краю». Никто больше не строит глобальных планов, поэтому те, кто не видят своего будущего в этой стране, просто уезжают навсегда.

Остальные понимают, что от пустых разговоров ничего не изменится и не тратят время на бесплодные политические диспуты, от них уже все устали.

В городе в основном говорят по-русски, украинская речь чаще встречается у приезжих. Русскоязычные чувствуют себя спокойно, никакого видимого давления из-за языка нет. Да, в магазинах продавцы сначала обращаются к тебе на украинском языке, но заслышав русскую речь, тоже переходят на нее.

Личный архив

К счастью, город почти не пострадал во время военных действий. Постепенно и к нам приходит цивилизация мегаполисов — например, запустили приложение для отслеживания троллейбусов. Это действительно очень удобно, раньше ничего подобного не было. Запустили и новые маршруты, например до Опытного (поселок на южной окраине города — прим. редакции). Но и цены за последние два года взлетели.

Я регулярно бываю в Москве, и могу отметить, что сейчас в Артемовске цены вполне московские, а вот зарплаты значительно ниже. Например, стандартная бутылка молока стоит 30 грн (80 рублей). Сильно подорожало такси. Раньше цена за посадку была 20-25 грн (68 рублей), теперь же выросло до тридцати пяти (95 рублей). Причем причина такого роста цен местным непонятна, размер зарплат не изменился. Сейчас у нас говорят, что Артемовск — самый дорогой город Донецкой области. Правда, стоимость проезда в троллейбусе пока не поднимается, что уже радует, пока все такая же, как и два года назад — пять гривен (13 рублей).

Возможно, такие расценки покажутся смешными москвичам, но я замечу, что здесь в среднем зарабатывают пять-шесть тысяч гривен — то есть всего тринадцать-шестнадцать тысяч российских рублей. Семье с двумя работающими супругами и даже одним ребенком на такие деньги не прожить, учитывая неподъемные цены на коммунальные услуги. Поэтому многие берут сразу несколько кредитов.

Хотя из города уехало немало коренных его жителей, недостатка в людях здесь не чувствуется, потому что из-за военных действий сюда перебралось множество людей из соседних городов, потерявших свои дома. Здесь они снимают жилье и возвращаться не собираются. В целом цены на жилье скорее упали, но тут как повезет — одни знакомые довольно быстро и выгодно продали квартиру, другие уже несколько лет не могут найти покупателя. Все зависит от района. Если раньше точкой кипения был центр, то сейчас и развлекательные заведения, и другая инфраструктура перемещается в сторону микрорайона Новый рынок (на запад от центра города).

Среди приезжих встречаются и маргиналы, пьяные и бедные, довольно агрессивные, судя по виду и поведению выходцы из сел. При этом даже центр города от них не избавлен. Поэтому теперь даже в моем ранее вполне безопасном районе лучше не гулять в одиночестве после наступления темноты. По этой причине сейчас стали чаще пользоваться общественным транспортом, я в том числе. Знаете, раньше даже бомжи были свои, местные, их все знали в лицо, сейчас много незнакомых и не слишком мирных людей.

Но нельзя сказать, что город обезлюдел — у нас много колледжей и других учебных заведений, поэтому к осени сюда подтягиваются студенты не только из нашего района, но и соседних.

Личный архив

Вообще город развивается — открываются спортивные площадки, капитально отремонтировали некоторые здания, например бывший Дом культуры имени Квиринга — сейчас его переименовали в Артемовский городской народный Дом. В центре города сделали довольно симпатичную металлическую инсталляцию для фотографий. Правда, ходили слухи, что официально она стоила какую-то немыслимую сумму — ясно, что в реальности часть денег ушла в чьи-то карманы. Одну из городских больниц переоборудовали в местный аналог МФЦ — в наших краях это настоящая экзотика. Власти взялись за парки и остановки в центре города, поставили новые и современные.

Единственный неухоженный район города — это промзона с руинами заброшенных заводов, которые не сносят, но и не ремонтируют. Словом, нельзя сказать, что на город махнули рукой, хотя преобразования идут медленно. Разумеется, если бы до города доходили все деньги, которые выделяются, то было бы лучше.