В подмосковном поселении ввели мусульманский дресс-код

В строящемся поселении Аминовка в Подмосковье местные начали навязывать мусульманский дресс-код жителям других деревень. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Жалобы стали поступать от жителей деревни Нечесово. Аминовка позиционируется как «халяльное эко-поселение», куда заселились порядка 50 человек. Основателем поселка является создательница мусульманской одежды для женщин Амина Шабанова. По словам одной из жительниц, женщин, которые в жару вышли в сарафанах и шортах, раскритиковали.
«Вы не должны так ходить!» — начали указывать жители поселения.
Кроме того, граждане не понимают, как 83 гектара земли, предназначенные для сельскохозяйственных работ, оказались под застройкой. Им рассказали о наличии соответствующих документов, но сами бумаги показывать отказались.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать сообщения граждан о возможном появлении «халяльного» поселка в деревне Нечесово в Подмосковье. По информации СМИ, в деревне планируют создать религиозный анклав, а в адрес местных жителей уже начали поступать «некие угрозы».