В подмосковном поселении ввели мусульманский дресс-код

В строящемся поселении Аминовка в Подмосковье местные начали навязывать мусульманский дресс-код жителям других деревень. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Фото: @poselenie_aminovka @poselenie_aminovka

Жалобы стали поступать от жителей деревни Нечесово. Аминовка позиционируется как «халяльное эко-поселение», куда заселились порядка 50 человек. Основателем поселка является создательница мусульманской одежды для женщин Амина Шабанова. По словам одной из жительниц, женщин, которые в жару вышли в сарафанах и шортах, раскритиковали.

«Вы не должны так ходить!» — начали указывать жители поселения.

Кроме того, граждане не понимают, как 83 гектара земли, предназначенные для сельскохозяйственных работ, оказались под застройкой. Им рассказали о наличии соответствующих документов, но сами бумаги показывать отказались.