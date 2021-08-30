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В подмосковном поселении местные жители ввели мусульманский дресс-код

Lenta.ru
1 час назад

В строящемся поселении Аминовка в Подмосковье местные начали навязывать мусульманский дресс-код жителям других деревень. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В подмосковном поселении ввели мусульманский дресс-код
Фото: @poselenie_aminovka@poselenie_aminovka

Жалобы стали поступать от жителей деревни Нечесово. Аминовка позиционируется как «халяльное эко-поселение», куда заселились порядка 50 человек. Основателем поселка является создательница мусульманской одежды для женщин Амина Шабанова. По словам одной из жительниц, женщин, которые в жару вышли в сарафанах и шортах, раскритиковали.

«Вы не должны так ходить!» — начали указывать жители поселения.

Кроме того, граждане не понимают, как 83 гектара земли, предназначенные для сельскохозяйственных работ, оказались под застройкой. Им рассказали о наличии соответствующих документов, но сами бумаги показывать отказались.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать сообщения граждан о возможном появлении «халяльного» поселка в деревне Нечесово в Подмосковье. По информации СМИ, в деревне планируют создать религиозный анклав, а в адрес местных жителей уже начали поступать «некие угрозы».

Места,Александр Бастрыкин,СКР,
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