Стало известно, кого нельзя запирать в квартире

Запирать граждан даже в их собственном доме запрещено законом, человеку сделавшему это грозит уголовная ответственность, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм». Однако из любого правила есть свои исключения.

Как рассказал адвокат Дмитрий Загайнов, запирать дома и оставлять человека без возможности свободно передвигаться без его согласия нельзя. Для человека, сделавшего это, грозит два года тюрьмы по части 1 статьи 127 УК РФ.

«Если человек, закрывающий квартиру, понимает, что потерпевший остался запертым против своей воли, то такие действия вполне попадают под признаки преступления «незаконного лишения свободы», — подчеркнул юрист.

При этом сколько времени человек будет находится в таком состоянии не имеет значения, под УК попадает сам факт. При этом если действие направлено против совершеннолетнего, то срок автоматически увеличивается от 3 до 5 лет.

Правда, иногда такие действия могут быть обоснованными и не попасть под эту статью. Например, взрослый опекун запер дома ребенка, его действия не попадут под статью 127 УК РФ, но его действия будут оцениваться по статье 125 УК РФ – об оставлении в опасной для жизни ситуации.

Еще один из примеров в ограничении свободы работа детского сада, где на законных основаниях воспитатели частично ограничивают передвижение детей и не выпускают их с территории образовательного учреждения, пока не явятся законные представители ребенка.