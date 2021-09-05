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Стало известно, кого нельзя запирать в квартире

Deita.ru
1 час назад

Запирать граждан даже в их собственном доме запрещено законом, человеку сделавшему это грозит уголовная ответственность, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм». Однако из любого правила есть свои исключения.

Стало известно, кого нельзя запирать в квартире
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как рассказал адвокат Дмитрий Загайнов, запирать дома и оставлять человека без возможности свободно передвигаться без его согласия нельзя. Для человека, сделавшего это, грозит два года тюрьмы по части 1 статьи 127 УК РФ.

«Если человек, закрывающий квартиру, понимает, что потерпевший остался запертым против своей воли, то такие действия вполне попадают под признаки преступления «незаконного лишения свободы», — подчеркнул юрист.

При этом сколько времени человек будет находится в таком состоянии не имеет значения, под УК попадает сам факт. При этом если действие направлено против совершеннолетнего, то срок автоматически увеличивается от 3 до 5 лет.

Правда, иногда такие действия могут быть обоснованными и не попасть под эту статью. Например, взрослый опекун запер дома ребенка, его действия не попадут под статью 127 УК РФ, но его действия будут оцениваться по статье 125 УК РФ – об оставлении в опасной для жизни ситуации.

Еще один из примеров в ограничении свободы работа детского сада, где на законных основаниях воспитатели частично ограничивают передвижение детей и не выпускают их с территории образовательного учреждения, пока не явятся законные представители ребенка.

В этом же ключе юрист предложил рассматривать вопрос в отношении пожилых граждан и инвалидами. Однако в этом случае, чтобы не попасть под статью юрист советует отвечать на следующий вопрос: «отвечает ли ограничение в передвижении законным интересам такого?». Если ответ положительный, то такое ограничение будет законным, а значит не станет причиной уголовного дела.

Места,РИА "Дейта",
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