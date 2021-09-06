Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

В небе над Уралом засняли редкий звездопад

Lenta.ru
3 часа назад

На Урале астроному-любителю Илье Янковскому удалось снять на видео редкий метеорный поток — Ауригиды. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

В небе над Уралом засняли редкий звездопад
Фото: Страница Ильи Янковского во «ВКонтакте»Страница Ильи Янковского во «ВКонтакте»

Как отмечается, астроном из Свердловской области смог запечатлеть пик активности метеорного потока, который можно было наблюдать в небе над регионом 1 сентября. Согласно расчетам ученых, Земля не будет пересекать хвост кометы, порождающей Ауригиды, подобным образом еще 70 лет.

По словам специалистов, главной отличительной особенностью Ауригид являются редкость и внезапность, с которыми происходят их вспышки активности. Самые сильные из них были зафиксированы в 1935-м, 1986-м, 1994-м и 2019 годах.

Ранее в августе жители другого уральского региона, Челябинской области, могли понаблюдать за одним из самых знаменитых метеорных потоков — Персеидами. Тогда за час в небе можно было увидеть до 100 падающих звезд.

Места,Илья Янковский,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители