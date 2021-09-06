Редкий звездопад засняли в небе над Уралом

Астроном-любитель Илья Янковский из Свердловской области заснял на видео редкий метеорный поток — Ауригиды. Видео и фото он опубликовал на своей странице во "Вконтакте".

Как сообщает ГТРК "Южный Урал", мужчина смог запечатлеть пик активности метеорного потока, который можно было наблюдать в небе над Уралом 1 сентября. По словам ученых, Земля не будет пересекать хвост кометы, порождающей Ауригиды, подобным образом еще 70 лет.