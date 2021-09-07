«Европа Плюс» устроит вечеринку в собственном самолёте по пути в Дубай

10 сентября «Европа Плюс» покорит новую высоту! Радио N1 в России* устроит вечеринку на высоте 12 000 метров. Она пройдёт на борту авиалайнера, который доставит топовых артистов, популярных блогеров и победителей эфирной акции Crazy Weekend в Дубай.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Среди сотни пассажиров уникального рейса — слушатели «Европы Плюс» из Москвы, Владивостока, Воронежа, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, Самары, Смоленска, Ставрополя, Стерлитамака и Тюмени, ставшие участниками специального розыгрыша в прямом эфире радиостанции. На соседних с ними креслах полетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» — Джем, Вэл и Вики, вечернего шоу РАШ — Антон Комолов и Лена Абитаева, а также диджей Rompasso, шоумен Владимир Маркони, известные блогеры Кирилл Нечаев и Мария Батхан, телеведущая Ида Галич, Radjo и многие-многие другие.

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Crazy Weekend начнётся уже в Домодедово, который входит в топ-10 аэропортов Европы по пассажиропотоку. Всех гостей перед вылетом ждёт специальное обслуживание, а в зоне регистрации DJ Rompasso, чьи треки девять раз получали платиновый статус, впервые в истории воздушной гавани сыграет эксклюзивный сет.

Пресс-служба

Поднявшись над облаками, самолёт, оборудованный современной музыкальной системой JBL, превратится в ночной клуб, а ведущие шоу «Европы Плюс» устроят в салоне квиз под самые жаркие хиты лета.

По прилету к путешественникам присоединится Arash. Все они разместятся в одном из наиболее стильных и тусовочных отелей Дубая — W The Palm. Здесь к их услугам частный пляж с белоснежным песком, модный rooftop-бар с незабываемым 360° видом на Дубай и Персидский залив, а также лучшие клубы, рестораны и, конечно, вечеринки. Помимо этого, счастливчики проведут время на 50-метровой яхте с бассейном и покорят ещё одну высоту — поднимутся на высочайшее в мире здание — небоскрёб Бурдж-Халифа. Отсюда, кстати, в 2017 году «Европа Плюс» уже выходила в эфир. Мобильная студия утреннего шоу «Бригада У» тогда разместилась на 125-м этаже башни.

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»:

«Команда “Европы Плюс” стремится вновь и вновь удивлять своих слушателей яркими и нестандартными акциями. В 2020 году ведущие будили Россию с вершины Эльбруса и провели трансляцию с самой северной в истории радиовещания точки планеты. Это достижение было зафиксировано экспертами знаменитой "Книги Гиннес. Мировые рекорды". А теперь, несмотря на сложные для туризма времена, мы решили дать нашей аудитории возможность продлить летний отдых и провести, в хорошем смысле, сумасшедшие выходные на одном из лучших мировых курортов».