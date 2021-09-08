Школьник нашел «ведущее в центр Земли отверстие»

Британский школьник Рори Чепмен увидел неожиданную достопримечательность на картах Google. 12-летний юноша нашел место под названием «Отверстие, ведущее к центру Земли». На неожиданную находку обратили внимание журналисты Liverpool Echo.

Фото: Google Maps Google Maps

Чепмен рассказал, что изучал карту в поисках места для семейной прогулки. Во время исследования он наткнулся на архипелаг островов Хилбр на северо-западе Англии — местный заповедник. На одном из островов мальчик увидел значок туристической достопримечательности с необычным названием.

Озадаченный школьник решил расспросить о находке своего отца: Чепмен подумал, что на острове кто-то вырыл огромную яму, которая действительно ведет к центру планеты. Родственник не смог дать внятный ответ, поэтому семья решила узнать мнение об «отверстии» в Facebook.