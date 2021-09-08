Группа «7Б» 11 сентября в московском «Главклубе»

Молодые ветра. ХХ лет.
Ровно 20 лет назад дебютный альбом группы «7Б», едва появившись в музыкальном пространстве, стал весьма заметным событием для любителей качественной рок-музыки, моментально обратив их внимание на едва зародившуюся в этом же году группу.
Песни, вошедшие в пластинку, друг за другом попадали в ротацию главной рок-станции страны — «Наше радио», покорив все верхние строчки хит-парада «Чартова Дюжина». Именно в этот лонгплей вошли треки: «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», а заглавная песня «Молодые ветра» навсегда стала визитной карточкой коллектива.
11 сентября в московском «Главклубе» группа во главе с бессменным фронтменом Иваном Демьяном шумно и громко отметит 20-летие пластинки, принесшей им столь быструю, но, как показало время, долгую и преданную любовь слушателей.
Начало в 20:00.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.