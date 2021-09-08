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Группа «7Б» 11 сентября 2021 в московском «Главклубе»

Партнерский материал
2 часа назад

Молодые ветра. ХХ лет.

Группа «7Б» 11 сентября в московском «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Ровно 20 лет назад дебютный альбом группы «7Б», едва появившись в музыкальном пространстве, стал весьма заметным событием для любителей качественной рок-музыки, моментально обратив их внимание на едва зародившуюся в этом же году группу.

Песни, вошедшие в пластинку, друг за другом попадали в ротацию главной рок-станции страны — «Наше радио», покорив все верхние строчки хит-парада «Чартова Дюжина». Именно в этот лонгплей вошли треки: «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», а заглавная песня «Молодые ветра» навсегда стала визитной карточкой коллектива.

11 сентября в московском «Главклубе» группа во главе с бессменным фронтменом Иваном Демьяном шумно и громко отметит 20-летие пластинки, принесшей им столь быструю, но, как показало время, долгую и преданную любовь слушателей.

Начало в 20:00.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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