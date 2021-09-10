Лев Лещенко выступит Главклубе

Этот концерт определенно войдет в историю и его нельзя пропустить ни при каких обстоятельствах: впервые на клубной сцене выступит мэтр советской и российской эстрады, чей голос невозможно спутать ни с чьим другим, обладатель всех мыслимых и немыслимых наград, Народный артист России - Лев Лещенко с программой «Верните мне мой 1977-й».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Все мы не единожды становились свидетелями попыток возвращения 2007-го, 1997-го и даже 1987-го в различных исполнениях, но 1977-й не возвращал еще никто, а ведь именно в этом году Лев Валерианович Лещенко получил свое первое официальное звание - Заслуженный артист РСФСР. На концерте 9 октября мы окунемся в атмосферу тех лет в компании, лучше которой невозможно и придумать!

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На сцене Главклуба прозвучат все хиты Льва Валериановича: «Надежда», «Прощай», «Соловьиная роща», «Родительский дом», «Команда молодости нашей», «До свиданья, Москва!» и многие другие.

У мэтра уже был опыт выступления на рок-площадках. На KUBANA-2015 Лев Лещенко буквально «порвал» фестивальное поле, заставив несколько тысяч зрителей петь хором — эту атмосферу сложно передать словами. Предстоящее выступление - один из таких же экспериментов, который нужно просто увидеть, ведь не каждый день такие концерты можно встретить в обычной клубной афише.

Пресс-служба

Что мы привыкли отмечать на клубных подмостках? 10-ти, 20-ти, 30-ти летия музыкальных коллективов. А сейчас будет шах и мат одновременно. Лев Лещенко на сцене уже 62 года, а через несколько месяцев мы будем поздравлять его с 80-летием! На песнях в его исполнении выросло несколько поколений - наши старшие братья и сестры, родители и даже бабушки. Это уникальный шанс прикоснуться к настоящей легенде!

9 октября на сцену Главклуба выйдет не только сам маэстро, но и специальные гости, о которых мы расскажем чуть позже! В программе - все хиты за 60 лет на сцене, неожиданные дуэты и другие музыкальные подарки от виновника торжества и его друзей.

Всех пришедших на концерт ожидает множество сюрпризов, в том числе специальный сэт от одного из самых востребованных диджеев, культового резидента SIMACHEV SHOP&BAR, изменившего формат клубной жизни России - Фёдора Фомина. Все его вступления проходят по принципу «танцуй и повинуйся» или, как говорили в 1977-м, «танцуют все!».

Бегом за билетами в кассу, ну или по старинке - онлайн!

Стоимость билетов: от 1000 до 5000 руб.