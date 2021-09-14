Группа «Калинов Мост» 23 сентября в «Главклубе»

Не так много коллективов не просто преодолевают этот рубеж, а продолжают находиться в прекрасной музыкальной и творческой форме, каждой своей новой работой доказывая, что у артиста еще очень много невысказанного и не до конца переосмысленного, способного на выходе мгновенно попасть в золотой фонд русского фолк-рока.