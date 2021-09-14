Группа «Калинов Мост» 23 сентября в «Главклубе»

23 сентября на сцене московского «Главклуба» одна их ключевых групп русского фолк-рока отметит свое 35-летие специальной концертной программой.
Не так много коллективов не просто преодолевают этот рубеж, а продолжают находиться в прекрасной музыкальной и творческой форме, каждой своей новой работой доказывая, что у артиста еще очень много невысказанного и не до конца переосмысленного, способного на выходе мгновенно попасть в золотой фонд русского фолк-рока.
Интереснейший и уникальный музыкальный путь коллектива длиной в 35 лет, сотканный из разных, иногда очень противоречивых периодов и подаривший меломанам 17 альбомов невероятно душевного блюза и фолка, впитавшего в себя всю сибирскую мощь, светлую мелодику и красоту русского языка, станет основным лейтмотивом столичного вечера.
Начало в 20:00.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.