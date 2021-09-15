Ольга Арефьева и группа «Ковчег» в «Главклубе»

Электричество в день рождения.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

26 сентября в московском «Главклубе» состоится очень особенный и важный для Ольги Арефьевой и группы «Ковчег» концерт. В рамках одной программы уместятся сразу несколько мощных новостных поводов - 55-летний юбилей Ольги Арефьевой, презентация недавно вышедшего альбома «Ko-mix» и, конечно же, юбилейная ретроспектива лучшего и самого глубоко любимого слушателями! Кстати, музыкальную программу вечера артисты составляют совместно со своими поклонниками посредством социальных сетей. Какие из шестисот авторских произведений войдут в программу? Услышим 26 сентября в «Главклубе»!

Ольга Арефьева – интеллигентная и веселая, трагическая и легкомысленная, всегда неожиданная и полна новых песен. Она – настоящая лисица, которая меняет лица, но остается абсолютно узнаваемой собой. В этом году Ольге 55, во что верится с огромным трудом - она невероятно выглядит и звучит, а группа «Ковчег» не по-детски качает. Потрясающая, многоликая, предельно женственная и невероятно мужественная.

Ольга Арефьева прославилась как автор песен с красивыми и запоминающимися мелодиями. Она окончила Гнесинский институт, создала группу «Ковчег», выпустила более двадцати дисков, написала четыре книги, а также получила ряд литературных премий — и продолжает развиваться – у нее еще невероятно много планов на новые альбомы! Ольга Арефьева играет точно живет и живет словно играет. А страна повторяет за ней – «А ты играй, а ты играй-играй, может быть, увидишь дорогу в рай!».

26 сентября в «Главклубе» – Ольга Арефьева и полный состав группы «Ковчег»! Начало в 20:00.