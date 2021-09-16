Что находится внутри загадочной Каабы

В Саудовской Аравии, во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке находится большой куб черного цвета, который называется Кааба и является одной из важнейших святынь ислама. Во время хаджа здесь собираются многочисленные паломники. О том, что это за черный “камень” и что находится внутри него, читайте в материале “Рамблера”.

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Кааба, помимо своего основного названия, носит еще и символическое “аль-Бейт аль-Харам”, что в переводе с арабского означает “Священный дом”. Согласно Корану, “Досточтимая Кааба” является первым сооружением, которое было возведено людьми для поклонения богу.

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Мусульманские предания гласят, что самая первая Кааба была построена третьим сыном Адама и Евы, Сифом. После Всемирного потопа сооружение и место, на котором оно находилось, были утеряны. Снова постройка была возведена пророком Авраамом.

На протяжении всего своего существования Кааба много раз перестраивалась и реставрировалась: в 605, 638, 693, 1629, 1996 годах. Во время реконструкции Каабы в 1996 году практически все первоначальные материалы, из которых она была построена, были заменены, включая крышу. Оставили только камни. Это только доподлинно известные случаи, но, говорят, были и другие. Размеры постройки тоже менялись.

Кааба, которую в Мекке можно увидеть сейчас, представляет собой черный куб размером 13,1х11,03х12,86 метра. Возведена она на мраморном фундаменте из гранитных блоков, а внешние ее стены покрыты особым черным шелком, который носит название кисва. Старое покрывало раз в год обязательно меняется на новое.

У Каабы нет окон, а внутри не предусмотрено практически никакого освещения, лишь две небольшие лампы, установлены на потолке, поэтому там всегда царит полумрак. Верхняя часть внутренних стен мусульманской святыни обтянута зеленым шелком, потолок поддерживают три резные колонны, между которыми установлен небольшой деревянный столик с разнообразными благовониями и маслами. Поверхности стен, не покрытые шелком, испещрены надписями: здесь указаны имена правителей и деятелей, которые за все время существования Каабы принимали участие в ее реставрации.

Углы Каабы ориентированы четко по сторонам света, каждый из них носит свое название: северный — иракский, южный — йеменский, восточный — каменный, западный — левантийский.

Особую ценность для мусульман представляет одна из напольных плит Каабы, которая имеет красноватый оттенок. Согласно преданиям, именно на ней совершил когда-то молитву пророк Мухаммед.

В доисламскую эпоху в Каабе стояло множество идолов и совершались жертвоприношения. Место при этом считалось священным. И если внутри Каабы приносились жертвы, то проливать кровь рядом с ней было строжайше запрещено. Даже ссориться вблизи святыни было нельзя.

Есть в Каабе интересный артефакт: черный камень. Он вставлен в серебряную оправу и вмурован в угол восточной стены сооружения на высоте полутора метров. Во время хаджа прикоснуться к этому камню считается большой честью.

Обычный, казалось бы, камень давно стал святыней для всех мусульман. По преданию, во времена, когда пророк Мухаммед захватил Мекку, то повелел выбросить из Каабы всех идолов, а вот большой черно-красный камень оставил, более того, благосклонно дотронулся до него своим посохом.

Разумеется, до наших дней в первозданном виде черно-красная глыба не сохранилась. Были собраны осколки, которые и вставили в серебряный футляр, превратив в одну из мусульманских святынь.