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Чем известны самые жуткие тюрьмы СССР

Мария Иглина
23 минуты назад

Наверняка вы слышали хотя бы об одном из этих учреждений. В разное время здесь сидели революционеры, диссиденты, знаменитости и легенды воровского мира. "Рамблер" расскажет истории самых известных следственных изоляторов.

Чем известны самые жуткие тюрьмы СССР
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Матросская тишина»

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Неформальное название СИЗО 1 произошло от одноименной улицы. В 1771 году здесь была открыта богадельня для матросов-ветеранов. По тогдашним меркам это была окраина Москвы, поэтому царила тишина. А вот история СИЗО начинается в 1775 году, тогда был основан смирительный дом для «предерзостных». Здесь перевоспитывали и обучали ремеслу мошенников и воров. В 1870 году дом стал Московской исправительной тюрьмой.

После революции здесь одно время была колония для несовершеннолетних, а после Великой Отечественной в третьем корпусе держали нацистских преступников.

Позже здесь побывали участники путча ГКЧП, основатель МММ Сергей Мавроди, бизнесмены Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, знаменитый киллер Александр Солоник и вор в законе Вячеслав Иваньков по кличке Япончик.

«Лефортово»

Открытая в 1881 году Лефортовская тюрьма была военной, предназначалась для нижних чинов. При этом каждая камера была одиночной. В тридцатые годы в ней стали содержать политических заключенных, Лефортовская тюрьма стала печально известна пытками, которые применяли сотрудники НКВД, чтобы добиться нужных показаний. Позже здесь сидели диссиденты. Сейчас заключенные содержатся в камерах по двое-трое, но соседи постоянно меняются. Арестанты из разных камер не встречаются даже во время прогулок. Интересно, что в «Лефортово» не работает привычная тюремная иерархия, возможно, потому что здесь практически никогда не сидели воры в законе.

В разное время заключенными «Лефортово» были писатель Солженицын, сын вождя Василий Сталин, маршал Блюхер.

Бутырская тюрьма

В 1771 году здесь располагался одноименный острог. В нем дожидался казни Емельян Пугачев. Через 100 с лишним лет в Бутырскую тюрьму стали отправлять революционеров и других политических осужденных. Здесь отбывали сроки создатель ВЧК Феликс Дзержинский и анархист Нестор Махно. Кстати, Гарри Гудини именно здесь показал свой трюк и освободился из специального ящика для арестантов.

После революции через Бутырку прошли такие знаменитые люди как Сергей Королев, Осип Мандельштам, Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург. В Бутырке содержали бизнесмена Владимира Гусинского, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В настоящее время в Бутырской тюрьме нет женского отделения.

«Кресты»

Знаменитая тюрьма Петербурга была основана в 1868 году, а перестроена в настоящем виде — в 1884-1892 гг. Сначала в ней содержались уголовники, позже туда стали отправлять политических преступников — народовольцев, позже — большевиков и других социалистов. После 1917 года узниками «Крестов» стали бывшие царские министры — например, бывший военный министр Сухомлинов, министр юстиции Щегловитов, министр внутренних дел Хвостов и другие.

Во время террора 30-х годов через «Кресты» прошли историк Лев Гумилев, маршал Константин Рокоссовский, актер Георгий Жженов, поэт Николай Заболоцкий. В начале нового века тюрьму решили перенести в Колпино.

Центральная Рижская тюрьма

Во время войны и оккупации здесь держали пленных. После войны стала считаться оплотом беспредельщиков, так как привычные воровские законы здесь не соблюдались.

Минский централ

И до революции, и после сюда отправляли политических заключенных. Например, здесь содержались Якуб Колас, Иван Пухликов, Борис Савинков. В тридцатые годы здесь массово казнили несколько десятков белорусских деятелей искусства и науки. В 1939 году, после присоединения западных областей Белоруссии и Украины, в Минский централ отправили множество поляков. После войны здесь происходили жестокие стычки, так как польские, белорусские и украинские уголовники не признавали российские воровские законы.

Места,Александр Солоник,Якуб Колас,Борис Савинков,Василий Сталин,Константин Рокоссовский,Вячеслав Иваньков,Евгения Гинзбург,Варлам Шаламов,Георгий Жженов,Платон Лебедев,Николай Заболоцкий,Феликс Дзержинский,Сергей Мавроди,Владимир Гусинский,Осип Мандельштам,Лев Гумилев,Нестор Махно,Павел Мамаев,Сергей Королев,Александр Кокорин,Александр Солженицын,Михаил Ходорковский,ФСИН,СИЗО "Лефортово",
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