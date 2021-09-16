Чем известны самые жуткие тюрьмы СССР

Наверняка вы слышали хотя бы об одном из этих учреждений. В разное время здесь сидели революционеры, диссиденты, знаменитости и легенды воровского мира. "Рамблер" расскажет истории самых известных следственных изоляторов.

«Матросская тишина»

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Неформальное название СИЗО 1 произошло от одноименной улицы. В 1771 году здесь была открыта богадельня для матросов-ветеранов. По тогдашним меркам это была окраина Москвы, поэтому царила тишина. А вот история СИЗО начинается в 1775 году, тогда был основан смирительный дом для «предерзостных». Здесь перевоспитывали и обучали ремеслу мошенников и воров. В 1870 году дом стал Московской исправительной тюрьмой.

После революции здесь одно время была колония для несовершеннолетних, а после Великой Отечественной в третьем корпусе держали нацистских преступников.

«Лефортово»

Открытая в 1881 году Лефортовская тюрьма была военной, предназначалась для нижних чинов. При этом каждая камера была одиночной. В тридцатые годы в ней стали содержать политических заключенных, Лефортовская тюрьма стала печально известна пытками, которые применяли сотрудники НКВД, чтобы добиться нужных показаний. Позже здесь сидели диссиденты. Сейчас заключенные содержатся в камерах по двое-трое, но соседи постоянно меняются. Арестанты из разных камер не встречаются даже во время прогулок. Интересно, что в «Лефортово» не работает привычная тюремная иерархия, возможно, потому что здесь практически никогда не сидели воры в законе.

В разное время заключенными «Лефортово» были писатель Солженицын, сын вождя Василий Сталин, маршал Блюхер.

Бутырская тюрьма

В 1771 году здесь располагался одноименный острог. В нем дожидался казни Емельян Пугачев. Через 100 с лишним лет в Бутырскую тюрьму стали отправлять революционеров и других политических осужденных. Здесь отбывали сроки создатель ВЧК Феликс Дзержинский и анархист Нестор Махно. Кстати, Гарри Гудини именно здесь показал свой трюк и освободился из специального ящика для арестантов.

«Кресты»

Знаменитая тюрьма Петербурга была основана в 1868 году, а перестроена в настоящем виде — в 1884-1892 гг. Сначала в ней содержались уголовники, позже туда стали отправлять политических преступников — народовольцев, позже — большевиков и других социалистов. После 1917 года узниками «Крестов» стали бывшие царские министры — например, бывший военный министр Сухомлинов, министр юстиции Щегловитов, министр внутренних дел Хвостов и другие.

Во время террора 30-х годов через «Кресты» прошли историк Лев Гумилев, маршал Константин Рокоссовский, актер Георгий Жженов, поэт Николай Заболоцкий. В начале нового века тюрьму решили перенести в Колпино.

Центральная Рижская тюрьма

Во время войны и оккупации здесь держали пленных. После войны стала считаться оплотом беспредельщиков, так как привычные воровские законы здесь не соблюдались.

Минский централ