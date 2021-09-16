Европейские страны, которые избегают войн

Конечно, каждая из этих стран хотя бы раз принимала участие в военных действиях, однако в настоящее время они стараются максимально сохранять нейтралитет в каких-либо подобных конфликтах. "Рамблер" расскажет, в чем же причина.

Для начала нужно понимать, что статусы стран неоднократно менялись даже в XX веке. Активные участницы военных альянсов внезапно или под давлением обстоятельств становились нейтральными державами, а затем снова участвовали в военных действиях.

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Во время Второй мировой войны нейтралитета помимо Швейцарии придерживались так или иначе еще 20 стран. Однако в реальности многие из них продавали воюющим странам стратегическое сырье, становились буферной зоной для тайных контактов между врагами, а их территория была полем для шпионских игр всех участниц конфликта. Например, так поступали Турция и Португалия. А Швейцария была неофициальным посредником в отношениях между западными союзниками СССР и Германией.

Сейчас статус фактического, но не всегда официального нейтралитета имеют следующие страны — Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Ватикан, Ирландия, Камбоджа, Коста-Рика, Мальта (и отдельно — Мальтийский орден), Панама, Туркменистан, Узбекистан, Финляндия и Швеция.

Швейцария

Старейшее государство с гарантированным «вечным нейтралитетом», которая страна получила в 1815 году по результатам Венского конгресса. Эти соглашения подвели черту под наполеоновскими войнами.

Во время Второй мировой войны Германия собиралась оккупировать Швейцарию, но горная страна с одной стороны довела до сведения немецкого руководства основные принципы оборонного плана «Редут», а с другой стороны, предложила Германии кредит в 150 млн франков, спокойный транзит в Италию ее эшелонов и оформление золотых вкладов в швейцарских банках без лишних вопросов.

«Редут» же предусматривал переброску армии, правительства, населения и ценностей в укрепленные горные пункты, где каждый тоннель и мост нужно было оборонять до последнего, а в случае неминуемой гибели склады с сокровищами нации должны были взорвать.

Такая политика дала свои плоды, Германия отказалась от агрессивного вторжения, получив нужные ей преимущества без боя.

Лихтенштейн

Княжество заявил о своем постоянном нейтралитете в 1868 году. Страна не входит ни в НАТО, ни в Евросоюз.

Австрия

Осколок могущественной Австро-Венгерской империи, Австрия стала нейтральной страной по итогам Второй мировой войны. Этот вариант стал компромиссным для Советского Союза и стран НАТО. В 1955 году в стране был принят закон о постоянном нейтралитете.

Ирландия

В 1937 году нейтральный статус был закреплен в ирландской конституции. Сложные отношения республики с Великобританией из-за принадлежности Северной Ирландии помешали официальному участию страны во Второй мировой войны, однако неофициально Ирландия сотрудничала со странами антигитлеровской коалиции. С 1958 года Ирландия участвует в миротворческих операциях.

Мальта

В 1981 году островная страна провозгласила нейтралитет и отказ от членства в военных блоках.

Финляндия

Неоднозначные отношения с СССР и мирное соглашение в 1944 году привели к фактическому неучастию Финлядии в альянсах, враждебных Советскому Союзу.

В годы Холодной войны Финляндия была своеобразным посредником между СССР и капиталистическими странами, а также важным торговым партнером Союза. Однако после распада последнего и в новых политических обстоятельствах руководство Финляндии не исключает пересмотра своего статуса.

Швеция

Еще триста лет назад Швеция обладала чуть ли не лучшей армией в Европе и активно воевала. Однако после наполеоновских войн страна посчитала необходимым воздерживаться от военных конфликтов. Во время двух мировых войн Швеция официально заявила о своем нейтралитете, однако занималась выполнением промышленных заказов воюющих сторон. Во время советско-финской войны помогала Финляндии вооружением и добровольцами.

Во Вторую мировую нейтралитет Швеции был вполне терпимым к Германии. Страна предоставляла Германии транзит оружия, выполняла военные заказы, поставляла железную руду. Одновременно с этим Швеция приютила и защитила евреев и других беженцев. Двойная политика впоследствии обеспечила и благополучный послевоенный период.