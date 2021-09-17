Вторая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS

10 октября в Vegas City Hall пройдет вторая ежегодная музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS. ЖАРА KIDS AWARDS – это не просто премия, это уникальный шанс для талантливых подростков заявить о себе и торжественная церемония награждения победителей.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

ЖАРА KIDS AWARDS – новое направление от организаторов международных фестивалей ЖАРА и ежегодной музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Это уникальное музыкальное событие, которое собирает на одной сцене самых талантливых и популярных исполнителей, блогеров, хитмейкеров и топовых артистов! Зрители ЖАРА KIDS AWARDS увидят на сцене кумиров молодежи, а также юных артистов, у которых уже есть собственный стиль и полноценные музыкальные альбомы.

На церемонии выступят: Ваня Дмитриенко, HENSY, PIZZA, Хабиб, Артур Бабич, ITON, Егор Шип, Даня Милохин, Аня POKROV, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячёва, NATAN, GAFUR, Ирина Дубцова, Анита Цой и многие другие!

Ведущие – Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

С 1 августа 2021 года на сайте zhara.tv организационный комитет премии принимает заявки от юных талантов для участия в церемонии. Участники, прошедшие конкурсный отбор получат памятные призы и возможность выступить с популярными артистами на одной сцене!