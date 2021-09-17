Вторая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS

10 октября в Vegas City Hall пройдет вторая ежегодная музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS. ЖАРА KIDS AWARDS – это не просто премия, это уникальный шанс для талантливых подростков заявить о себе и торжественная церемония награждения победителей.
ЖАРА KIDS AWARDS – новое направление от организаторов международных фестивалей ЖАРА и ежегодной музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS. Это уникальное музыкальное событие, которое собирает на одной сцене самых талантливых и популярных исполнителей, блогеров, хитмейкеров и топовых артистов! Зрители ЖАРА KIDS AWARDS увидят на сцене кумиров молодежи, а также юных артистов, у которых уже есть собственный стиль и полноценные музыкальные альбомы.
На церемонии выступят: Ваня Дмитриенко, HENSY, PIZZA, Хабиб, Артур Бабич, ITON, Егор Шип, Даня Милохин, Аня POKROV, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячёва, NATAN, GAFUR, Ирина Дубцова, Анита Цой и многие другие!
Ведущие – Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
С 1 августа 2021 года на сайте zhara.tv организационный комитет премии принимает заявки от юных талантов для участия в церемонии. Участники, прошедшие конкурсный отбор получат памятные призы и возможность выступить с популярными артистами на одной сцене!
В этом году у всех есть возможность повлиять на судьбу артистов: определите победителя в специальной номинации от аудиосервиса СберЗвук, поставив лайки трекам любимых исполнителей в уникальном плейлисте ЖАРА KIDS AWARDS 2021. Чтобы каждый смог проголосовать лайком, СберЗвук дарит подписку на 3 месяца. А если вы еще не купили билет в Vegas City Hall, то поделитесь плейлистом в своих соцсетях и получите возможность оказаться на премии бесплатно: СберЗвук выберет победителя и опубликует его имя на официальной странице в Instagram и VK.