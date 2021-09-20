Открытие новой сети ресторанов HOT DOG BULLDOG

18 сентября в Крокус Экспо состоялась презентация сети ресторанов HOT DOG BULLDOG.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

HOT DOG BULLDOG – это новая ресторанная сеть одного из самых любимых в мире блюд – хот-догов. Это новое имя на гастрономической карте Москвы.

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За вкус, качество и сервис в HOT DOG BULLDOG отвечает ресторанный холдинг Restart Vasilchuki Brothers, в чьем портфеле около 80 успешных проектов: Ruski, Birds, «Чайхона 1», Рестопаркинг, фудмолл «Депо. Москва» и многие другие. За креативную концепцию, приправленную юмором – шоумен, резидент и телеведущий ведущий Comedy Club Гарик Бульдог Харламов.

В частности, его рук дело – нескучный нейминг в меню, где одних только фирменных хот-догов порядка 15: «Похмельный дог» (с квашеной капустой), «Гурман Афанасий дог» (с картофельным пюре), «Цыпочка дог» (с куриными стрипсами) или «Двустволка» (с двумя сосисками, например, с говяжьей и куриной). К каждому можно заказать дополнительные ингредиенты. Инновационный подход и уникальные программы по развитию проекта разработаны президентом Сингапурской инвестиционной компании SIBHASH, учредителем платформы SIGMAPOOL.COM Рустамом Хикматуллоевым.

Мероприятие посетили представители шоу-бизнеса, бизнесмены и друзья создателей сети ресторанов HOT DOG BULLDOG: Александр Ревва, Little Big, Юлия Барановская, Tsoy, Денис Клявер, Emin, Марина Кравец, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Люсёк Сорокин, Андрей Аверин, Катерина Ковальчук, Брендон Стоун, Люся Чеботина, Эльдар Джарахов, Сергей Кожевников и другие!

Пресс-служба

Пресс-служба