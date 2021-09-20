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Тысячи беженцев: что происходит на границе с США

Диана Товсепова
41 минуту назад

То, что происходит сейчас на границе США и Мексики больше похоже на кадры из фильма. Толпы беженцев вдруг устремились попасть в Соединенные штаты. Как сообщают СМИ, 10 тыс. мигрантов из Гаити скопилось в Дель-Рио.

Оказывается, люди надеются получить в США убежище, потому как власти продлили действие статуса «временно защищенных лиц» для гаитян после убийства 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения в стране, произошедшего 14 августа. Смотрите ролик, чтобы увидеть, что происходит на границе США и почему многие назвали это "апокалипсисом".

Ранее сообщалось, что происходит на испанском острове, где проснулся вулкан.

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