Названы самые экологичные и зеленые города России

Граждане считают самым экологичным и зеленым городом России Сочи. Об этом говорят результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, которые приводит издание «Лента.ру».

Как считают 23% респондентов, город Сочи занимает почетное первенство в рейтинге самых зеленых городов России. По данным исследователей, в регионе Большого Сочи общая площадь лесов составляет около 350 тысяч гектаров.

На втором месте в рейтинге оказался Горно-Алтайск. Он получил 17% голосов. В Республике Алтай лесами покрыта площадь 3,56 миллиона гектаров. На третьем месте, получив 17% голосов, оказалась Ялта. В десятку самых зеленых попали также Петрозаводск, Новосибирск, Уфа, Тольятти, Пермь, Иркутск и Кемерово. Столица в рейтинг не вошла.