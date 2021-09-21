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Названы самые экологичные и зеленые города России

Диана Товсепова
2 часа назад

Граждане считают самым экологичным и зеленым городом России Сочи. Об этом говорят результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, которые приводит издание «Лента.ру».

Названы самые экологичные и зеленые города России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как считают 23% респондентов, город Сочи занимает почетное первенство в рейтинге самых зеленых городов России. По данным исследователей, в регионе Большого Сочи общая площадь лесов составляет около 350 тысяч гектаров.

На втором месте в рейтинге оказался Горно-Алтайск. Он получил 17% голосов. В Республике Алтай лесами покрыта площадь 3,56 миллиона гектаров. На третьем месте, получив 17% голосов, оказалась Ялта. В десятку самых зеленых попали также Петрозаводск, Новосибирск, Уфа, Тольятти, Пермь, Иркутск и Кемерово. Столица в рейтинг не вошла.

А другой сервис для путешествий выяснил, в какие города россияне предпочитают отправляться осенью.

Места,Lenta.ru,
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