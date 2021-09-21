Каких советских тюрем боялись заключенные

В истории Советского Союза было много спорных моментов, которые повлияли на жизнь граждан той страны и на менталитет современных людей, живущих на территории постсоветского пространства. Преступники были всегда, и в Союзе были люди, которых наказывали путем лишения свободы. Некоторые тюрьмы были настолько жуткими, что документы о том, что там происходило, были рассекречены спустя десятки лет.
В большинстве самых жутких тюрем содержались политические заключенные. Для особо важных преступников существовали даже секретные тюрьмы, о существовании которых никто не знал.
"Рамблер" рассказывает про самые страшные тюрьмы в Советском союзе и о том, кто там содержался.
Тюрьма для важных политических преступников была идеей Николая Ежова. Когда он сам пострадал от режима, ее стал контролировать Лаврентий Берия. Когда его приговорили к высшей степени наказания, объект специального назначения расформировали.
Тюрьма располагалась на территории Свято-Екатерининского монастыря в районе Видное. Рядом с этим объектом располагалась дворянская усадьба Суханово, поэтому она получила название Сухановская. Все постройки на территории бывшего монастыря были отданы НКВД. Ежов предложил сделать там тюрьму для особо важных политических заключенных, а потом сам в нее и попал, где провел девять последних месяцев жизни.
В тюрьме были запрещены имена. Все заключенные содержались в ней под порядковыми номерами. После гибели их хоронили под теми же номерами. Также по рассказам очевидцев, в этой тюрьме применялось жесткое физическое насилие. Историки уверены, что число жертв может исчисляться десятками тысяч.
Этот изолятор для заключенных существует уже много лет и продолжает функционировать до сих пор. Во времена правления Сталина в этой тюрьме содержали политических заключенных. Эта идея пришла властям после того, как в Алма-атинском изоляторе три недели провел в ссылке Лев Троцкий.
Эта тюрьма была идеальной с точки зрения безопасности. Вокруг была глухая деревня, неизвестная местность для побега, а также население, плохо говорящее по-русски. Из-за этого сотрудники тюрьмы проявляли особую жестокость к заключенным.
После Второй мировой войны политзаключенных стало меньше, и в тюрьму начали свозить криминальных авторитетов. Для воров в законе условия были более жесткими, а вот криминальные авторитеты могли договориться с охраной и доставали себе запрещенные вещи через родственников. У них было все, как в обычной жизни, только числились они в качестве заключенных. По свидетельствам бывших заключенных, надзирателей можно было легко подкупить ради привилегий.
Сама большая тюрьма Латвии была открыта в начале XIX века и считается одной из старшейших тюрем в стране. Во время оккупации Латвии нацистской Германией здесь применялись физическое насилие к заключенным. По данным спецслужб, в стенах тюрьмы погибло до 60 тысяч человек.
После войны тюрьма вернулась в прежний режим работы, сюда начали свозить воров в законе, криминальных авторитетов и обычных преступников. По свидетельствам заключенных, в 50-е годы прошлого века здесь царил хаос. Преступники подкупали охрану и полиция их боялась. Здесь можно было употреблять запрещенные вещества и издеваться друг над другом. Попасть в эту тюрьму было самым страшным сном преступников.
Из-за халатности надзирателей в тюрьме постоянно производили удачные попытки побега. Заключенные спокойно проносили оружие, а потом угрожали им охране и выбирались из тюрьмы.