Каких советских тюрем боялись заключенные

В истории Советского Союза было много спорных моментов, которые повлияли на жизнь граждан той страны и на менталитет современных людей, живущих на территории постсоветского пространства. Преступники были всегда, и в Союзе были люди, которых наказывали путем лишения свободы. Некоторые тюрьмы были настолько жуткими, что документы о том, что там происходило, были рассекречены спустя десятки лет.

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В большинстве самых жутких тюрем содержались политические заключенные. Для особо важных преступников существовали даже секретные тюрьмы, о существовании которых никто не знал.

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"Рамблер" рассказывает про самые страшные тюрьмы в Советском союзе и о том, кто там содержался.

Сухановская особорежимная тюрьма (Спецобъект 110)

Тюрьма для важных политических преступников была идеей Николая Ежова. Когда он сам пострадал от режима, ее стал контролировать Лаврентий Берия. Когда его приговорили к высшей степени наказания, объект специального назначения расформировали.

Тюрьма располагалась на территории Свято-Екатерининского монастыря в районе Видное. Рядом с этим объектом располагалась дворянская усадьба Суханово, поэтому она получила название Сухановская. Все постройки на территории бывшего монастыря были отданы НКВД. Ежов предложил сделать там тюрьму для особо важных политических заключенных, а потом сам в нее и попал, где провел девять последних месяцев жизни.

В тюрьме были запрещены имена. Все заключенные содержались в ней под порядковыми номерами. После гибели их хоронили под теми же номерами. Также по рассказам очевидцев, в этой тюрьме применялось жесткое физическое насилие. Историки уверены, что число жертв может исчисляться десятками тысяч.

Алма-атинский централ

Этот изолятор для заключенных существует уже много лет и продолжает функционировать до сих пор. Во времена правления Сталина в этой тюрьме содержали политических заключенных. Эта идея пришла властям после того, как в Алма-атинском изоляторе три недели провел в ссылке Лев Троцкий.

Эта тюрьма была идеальной с точки зрения безопасности. Вокруг была глухая деревня, неизвестная местность для побега, а также население, плохо говорящее по-русски. Из-за этого сотрудники тюрьмы проявляли особую жестокость к заключенным.

После Второй мировой войны политзаключенных стало меньше, и в тюрьму начали свозить криминальных авторитетов. Для воров в законе условия были более жесткими, а вот криминальные авторитеты могли договориться с охраной и доставали себе запрещенные вещи через родственников. У них было все, как в обычной жизни, только числились они в качестве заключенных. По свидетельствам бывших заключенных, надзирателей можно было легко подкупить ради привилегий.

Центральная Рижская тюрьма

Сама большая тюрьма Латвии была открыта в начале XIX века и считается одной из старшейших тюрем в стране. Во время оккупации Латвии нацистской Германией здесь применялись физическое насилие к заключенным. По данным спецслужб, в стенах тюрьмы погибло до 60 тысяч человек.

После войны тюрьма вернулась в прежний режим работы, сюда начали свозить воров в законе, криминальных авторитетов и обычных преступников. По свидетельствам заключенных, в 50-е годы прошлого века здесь царил хаос. Преступники подкупали охрану и полиция их боялась. Здесь можно было употреблять запрещенные вещества и издеваться друг над другом. Попасть в эту тюрьму было самым страшным сном преступников.