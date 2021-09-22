Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

«Кровосток» 1 октября в московском «Главклубе»

Партнерский материал
30 минут назад

Дебютировав в 2003 году по горячим следам нескольких более или менее нашумевших арт-проектов, столичная группа «Кровосток» стала откровением: ее «художественный гангста-рэп» с образцово непечатными текстами без промедления заработал музыкантам завидную – и немного скандальную – репутацию.

«Кровосток» 1 октября в московском «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Их «Река крови» стал одним из самых ярких дебютов нулевых и отправной точкой исправно обновляемой и горячо обсуждаемой дискографии. Седьмая номерная пластинка «Кровостока» носит название «Наука», включает уже состоявшиеся хиты «Дети» и «Зашел, вышел». Концертную программу в «Главклубе» украсят лучшие треки, ставшие уже классикой русского брутального рэпа.

Начало в 20:00 час.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

Места,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители