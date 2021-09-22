«Кровосток» 1 октября в московском «Главклубе»

Дебютировав в 2003 году по горячим следам нескольких более или менее нашумевших арт-проектов, столичная группа «Кровосток» стала откровением: ее «художественный гангста-рэп» с образцово непечатными текстами без промедления заработал музыкантам завидную – и немного скандальную – репутацию.
Их «Река крови» стал одним из самых ярких дебютов нулевых и отправной точкой исправно обновляемой и горячо обсуждаемой дискографии. Седьмая номерная пластинка «Кровостока» носит название «Наука», включает уже состоявшиеся хиты «Дети» и «Зашел, вышел». Концертную программу в «Главклубе» украсят лучшие треки, ставшие уже классикой русского брутального рэпа.
Начало в 20:00 час.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.