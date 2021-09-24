"Приют 11": что пережила самая высокогорная гостиница СССР

Она была самой высокогорной в течение почти века, выстояла под натиском немецких войск и теперь исчезла. Чем закончилась история "Приюта 11", расскажет "Рамблер".

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Первооткрыватели "Приюта"

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История гостиницы началась в 1909 году. Тогда группа экскурсантов Кавказского горного общества (КГО) совершала плановый восход на Эльбрус. На высоте 4050 тысяч метров над уровнем неба они установили временный лагерь, вместе с ним сделали памятную табличку. На ней краской они написали "Приют 11".

Спустя 20 лет советский альпинист Раковский тоже совершал восхождение на Эльбрус. На тех же скалах он построил большую хижину на 40 человек и перенес на нее надпись "Приют 11".

Высокогорный отель

Спустя еще десять лет власти приняли решение построить на этом месте полноценный высокогорный отель. Автором проекта был альпинист и строитель дирижаблей Алексей Попов. В итоге отель по форме напоминал этот летающий аппарат.

Строительство было сложным: груз завозили с утра, чтобы снежная накатанная дорога не растаяла. На постройку нового отеля ушло больше года. За первые три месяца построили основную часть, во время зимы стройку пришлось прервать, но потом ее снова возобновили.

Первый этаж был построен из камня, вторые два — из дерева. Все стены были обиты железом, внутри располагались теплоизоляционные плиты.

На протяжении нескольких лет это была самая высокогорная гостиница Европы. В ней были канализация и водопровод, просторная столовая, баня и комнаты, где можно было переночевать.

Что сейчас стало с гостиницей

Во время войны "Приют одиннадцати" был занят немцами. Они поселились в отеле и установили на Эльбрусе нацистские флаги как символ победы на Кавказе. После поражения под Сталинградом они освободили гору.

После войны гостиницу восстанавливала Академия наук СССР. К ней провели электричество, на третьем этаже сделали музей. В итоге "Приют" стал перевалочным пунктом для множества международных альпинистов.