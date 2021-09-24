Что на самом деле из себя представляет “колодец ада” в Йемене

Действительно ли в Бархуте живут призраки и джинны, и почему местные боятся о нем говорить. "Рамблер" рассказывает о "вратах ада" и тому, как к ним относятся ученые.

Фото: Oman Cave Exploration Team Oman Cave Exploration Team

Колодец, который называют "вратами ада" расположен на востоке Йемена, недалеко от границы с Оманом. Гигантская дыра в пустыне достигает около 30 метров в ширину и от 100 до 250 метров в глубину. Ранее туда пытались спуститься йеменские ученые, но их быстро поднимали из-за недостатка кислорода и крайне неприятного запаха. По их словам, находиться там было невозможно. Никто не решался делать замеры. Кроме того, ученые даже не могут точно объяснить, как на самом деле появился этот загадочный колодец.

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Мифы и легенды

Неизведанное породило различные мифы и легенды. В мусульманской мифологии подобные дыры называют Бархут — колодец, куда попадают души неверных. Согласно мусульманской вере, колодец находится близко к преисподней, поэтому из него исходит такой неприятный запах.

Еще одна легенда гласит, что дыра в земле представляет собой проклятые врата, которые положат начало концу света. Из них на землю выйдут демоны, которые будут истреблять все на своем пути.

Некоторые местные люди верят, что дыра может затягивать в себя людей, которые находятся рядом. Из-за этого они боятся к ней подходить и даже говорить о ее существовании. Согласно приметам живущих неподалеку людей, даже разговор о Бархуте может принести несчастье в дом. Настолько его мистифицировали за годы существования.

Сами власти поддерживают суждения местных жителей о том, что там происходит что-то сверхъестественное. Об этом говорили даже местные ученые.

"Колодец очень глубокий. Мы пытались его измерить, но никогда не доходили до дна. Там слишком мало кислорода. Мы спускались вниз максимум на 60 метров. Там сильно воняло, мы замечали разные странности. В общем, загадочная ситуация", — говорил Салах Бабхейр, генеральный директор управления геологической разведки и минеральных ресурсов Йемена.

Научные обоснования

Те, кто не верит в подобные мифы и легенды, не исключает, что на дне колодца могут жить хищники. Они уверены: именно из-за них и их добычи колодец настолько неприятно пахнет. Те, кто проходили неподалеку, говорили, что видели вылетающих и влетающих в колодец птиц.

Долгие годы пещера интересовала ученых, но никто так и не организовал операцию по спуску внутрь, пока спелеологи и геологи из Омана не спустились на дно загадочной пещеры. Они и развеяли все мифы относительно "врат ада", заточенных душ и неизвестных хищников.

Внутри загадочного колодца ученые нашли змей и трупы животных. По их мнению, именно тела дают такой неприятный запах. Кроме песка, умерших животных и горных пород ученые не нашли в пещерах ничего. По бокам они заметили "пещерный жемчуг", который представляет собой черные и темно-зеленые шарики кальцита. Он образуется из-за смеси известняка и воды.

Ученые заявили, что взяли пробы воды, камней и почвы из этого места, и планируют изучить их в дальнейшем. Однако геологи сами заявили, что сенсационных открытий ждать не стоит.