Что происходит в странах с короткой рабочей неделей

У жителей этих стран есть время на хобби, путешествия и время с семьей. Но как повлияла укороченная рабочая неделя на доходы и уровень безработицы — разбирается "Рамблер".

В 2021 году Исландия признала успешным эксперимент по переводу страны на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент начался в 2015 году и охватил почти все государственные учреждения, исключая заводы или строительные компании. Участники работали 35 часов вместо 40 с сохранением зарплаты. Социологи подтвердили, что в условиях четырехдневной рабочей недели мотивация сотрудников выросла, а потому работа стала эффективней.

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Какие страны имеют самые короткие рабочие недели

Нидерланды

Средняя продолжительность рабочей недели: 37,3 часов

37,3 часов Сотрудники, работающие > 50 часов в неделю: 0,4%

0,4% Уровень безработицы: 3,3%.

3,3%. Средняя зарплата за год: $54 262

Согласно USA Today, средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах — 37,3 часов. Однако статистика Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что в в стране самая короткая рабочая неделя в мире.

По данным ОЭСР за 2021 год, в Нидерландах женщины работают в среднем 25 часов в неделю, а мужчины — 34 часа. В среднем жители еженедельно работают около 29 часов, или четыре дня. Жители страны сообщили, что на еду, сон и отдых они тратят около 15,9 часов в день.

Дания

Средняя продолжительность рабочей недели: 37,2 часов

37,2 часов Сотрудники, работающие > 50 часов в неделю: 2,3%

2,3% Уровень безработицы: 4,9%.

4,9%. Средняя зарплата за год: $55 253

Норвегия

Средняя продолжительность рабочей недели: 38 часов

38 часов Сотрудники, работающие > 50 часов в неделю: 2,9%

2,9% Уровень безработицы: 3,7%.

3,7%. Средняя зарплата за год: $50 956

В скандинавских странах, таких как Дания и Норвегия, высоко ценится баланс между работой и личной жизнью. Особенно уделяется внимание отдыху молодых родителей. Мамы и папы могут раньше уйти из офиса, чтобы забрать ребенка из школы или садика, а совсем малышей отдать в ясли при работе.

Бельгия

Средняя продолжительность рабочей недели: 38,8 часов.

38,8 часов. Сотрудники, работающие > 50 часов в неделю: 4,8%

4,8% Уровень безработицы: 5,2%.

5,2%. Средняя зарплата за год: $52 080 долларов

Франция

Средняя продолжительность рабочей недели: 38,9 часов

38,9 часов Сотрудники, работающие > 50 часов в неделю: 7,7%

7,7% Уровень безработицы: 8,5%

8,5% Средняя зарплата за год: $44 510

В европейских странах профсоюзы постоянно борются за сокращение рабочих часов и увеличение зарплат. Тем не менее, многие французы и бельгийцы не против поработать 10 или 12 часов в день: за сверхурочные, согласованные с начальством, полагаются выплаты от 25 до 50%.

А что в России?

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя продолжительность рабочей недели в России — 38 часов. Средняя годовая зарплата в России — $9 265 (согласно данным Росстата, средняя месячная зарплата — 56 171 рублей, или $772).