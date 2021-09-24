Что происходит в странах с короткой рабочей неделей

У жителей этих стран есть время на хобби, путешествия и время с семьей. Но как повлияла укороченная рабочая неделя на доходы и уровень безработицы — разбирается "Рамблер".
В 2021 году Исландия признала успешным эксперимент по переводу страны на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент начался в 2015 году и охватил почти все государственные учреждения, исключая заводы или строительные компании. Участники работали 35 часов вместо 40 с сохранением зарплаты. Социологи подтвердили, что в условиях четырехдневной рабочей недели мотивация сотрудников выросла, а потому работа стала эффективней.
Согласно USA Today, средняя продолжительность рабочей недели в Нидерландах — 37,3 часов. Однако статистика Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что в в стране самая короткая рабочая неделя в мире.
По данным ОЭСР за 2021 год, в Нидерландах женщины работают в среднем 25 часов в неделю, а мужчины — 34 часа. В среднем жители еженедельно работают около 29 часов, или четыре дня. Жители страны сообщили, что на еду, сон и отдых они тратят около 15,9 часов в день.
В скандинавских странах, таких как Дания и Норвегия, высоко ценится баланс между работой и личной жизнью. Особенно уделяется внимание отдыху молодых родителей. Мамы и папы могут раньше уйти из офиса, чтобы забрать ребенка из школы или садика, а совсем малышей отдать в ясли при работе.
В европейских странах профсоюзы постоянно борются за сокращение рабочих часов и увеличение зарплат. Тем не менее, многие французы и бельгийцы не против поработать 10 или 12 часов в день: за сверхурочные, согласованные с начальством, полагаются выплаты от 25 до 50%.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя продолжительность рабочей недели в России — 38 часов. Средняя годовая зарплата в России — $9 265 (согласно данным Росстата, средняя месячная зарплата — 56 171 рублей, или $772).
В статье использованы материалы портала USA Today.