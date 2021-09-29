Квиз от Slava Krasnov и Natiscope собрал больше 100 участников

23 сентября на одной из самых популярных площадок Москвы Lookin Rooms в «Известия Холл» прошла третья интеллектуальная игра «Кто Здесь? Квиз», автором которой является Slava Krasnov.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Организован квиз сетью нативной рекламы Natiscope. В числе игроков были замечены команды из почти 20 фармацевтических и FMCG-компаний, а также агентств, работающих в направлении фарма.

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Квиз был поддержан компаниями Sooplata, Swiss energy – Dentissimo и БакЗдрав, предоставившими памятные подарки для победителей. Компания Sooplata совместно со Slava Krasnov даже подготовила специальный раунд на тему повышения приверженности пациентов терапии.

Кроме непосредственно возможности игры в квиз, атмосфера, царившая на площадке, способствовала нетворкингу и установлению деловых связей среди специалистов из отрасли. Отдельно гости квиза отмечали отличные вставки из музыкальных номеров.

«Такого уровня исполнения, не встретишь на других подобных мероприятиях», - отмечали они.

Активное участие в организации квиза приняла ТОП-визажист Tanya Vladi. Атмосфера, которую она создавала, также влюбила в себя десятки игроков. Надо отметить, что некоторые команды приходили на квиз второй или даже третий раз. То есть они не пропускают ни одну игру с момента самого запуска интеллектуальной игры в декабре этого года.

Информационную поддержку оказывал крупнейший портал о культурной жизни столицы «Ваш Досуг», который освещает анонс квиза также уже третий раз подряд.

Не только авторы квиза задавали вопросы игрокам. Было и движение в обратную сторону. Суть вопросов от игроков к авторам заключалась в следующем: «Когда следующая игра?» Квиз обязательно продолжится, поскольку атмосфера на нем царит действительно интеллектуально-дружелюбная.

Все участники квиза отметили, что в эпоху различного рода ограничений достаточно мало мероприятий, где есть возможность встретить коллег по цеху, обменяться последними новостями, да еще и побороться за звание самых эрудированных в этом зале.