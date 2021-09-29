«Старый приятель» 7 октября в московском «Главклубе»

Концерт памяти Александра Зарецкого.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

7 октября в 20:00 час. в московском «Главклубе» состоится концерт памяти певца, композитора и музыканта, бессменного лидера, идейного вдохновителя, автора песен и создателя группы «Старый Приятель» - Александра Зарецкого.

Концерт был приурочен к 25-летию группы, но трагическое событие внезапного ухода Александра из жизни изменило концепцию мероприятия.

В этот вечер на сцену выйдут артисты и музыканты, с которыми Александра Зарецкого и группу «Старый Приятель» связывает крепкая творческая и идейная дружба.

В концерте примут участие: Валерий Сюткин, Евгений Хавтан (Браво), Сергей Мазаев (Моральный кодекс), Татьяна Литвиненко и Александр Дитковский (Квартал), Ромарио, Анастасия Макаревич (Лицей), Ирина Сурина, AMARIA, Дмитрий Четвергов, Тимур Валеев (Ключи), Павел Акимов (Серф), Владимир Корниенко, Колямба, а также клоун-театр «Высокие Братья» и многие другие.

Впервые за многие годы соберётся вместе и выйдет на сцену и первый состав группы «Старый Приятель» времен 90-х годов - Владислав Гусев, Владимир Кардонов и Константин Платов.

На сцене весь концерт играют: Антон Басов (электрогитара), Халыг Салаев (бас-гитара), Антон Володин (барабаны), Юрий Смоляков (клавиши), Сергей Новиков (гитара) в сопровождении духового трио «Квадрат».

Зрителей ожидают невероятные сюрпризы, подготовленные артистами - друзьями группы и Александра Зарецкого, они услышат всеми любимые хиты группы «Старый Приятель», новые песни, над которыми группа работала последние 3 года, песни из проекта «Люди Встречаются» и многое другое.

Начало в 20:00 час.