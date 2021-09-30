Остров, который не имеют права посещать женщины

Посещение японского острова Окиносима ограничено и для мужчин: попасть сюда можно лишь один раз в году. По какой причине остров закрыли для женщин и что на нем происходит, читайте в материале “Рамблера”.

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Несмотря на то, что Япония считается одной из самых передовых в мире стран в области технологий, японцы чтят свои древние традиции и строго придерживаются многих из них. Именно поэтому остров Окиносима по сей день является одним из ее сакральных центров. Издавна там поклоняются богине моря и проводят различные обряды, чтобы японские моряки не были подвержены разнообразным морским напастям.

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Главная святыня острова — храм Окицу, построенный в XVII веке и служивший местом для молитв мореходам. Место возведения святыни было выбрано не случайно: в Средние века остров был важным торговым центром между Японией, Китаем и Кореей.

Храм Окицу охраняют несколько монахов, постоянно живущих на острове. Другим же посетителям сюда путь заказан.

Женщинам вообще категорически запрещено ступать на землю острова. Согласно японским преданиям, любая представительница слабого пола, которая осмелится ступить на землю Окиносимы, будет немедленно превращена в камень. Разумеется, эксперты в легенду не верят и полагают, что запрет на посещение острова связан с существовавшими в Японии до 1872 года гендерными ограничениями. В частности, женщинам строго запрещалось принимать участие в некоторых культовых ритуалах. Есть также мнение, что таким образом японцы много веков назад введением такого запрета стремились оградить женщин от опасностей, которые в прошлые времена сопровождали путешествие на находящийся в отдалении остров.

О том, какая из версий правильная, сказать трудно, но и по сей день запрет на посещение острова женщинами остается в силе.

Но и для мужчин посещение Окиносимы не будет простым.

Дело в том, что на остров есть возможность попасть только один день в году: 27 мая. В этот день на Окиносиме проводят религиозный фестиваль, посвященный памяти погибших в известном Цусимском сражении. Но и тогда на острове готовы принять не более 200 посетителей-мужчин и вовсе не в качестве туристов. Приехавшие на Окиносиму принимают участие в особых ритуалах, например, прежде, чем отправиться к храму Окицу, мужчинам необходимо раздеться войти в море и пройти обряд очищения. Лишь после этого они могут ступить на тропу, ведущую к главной святыне острова.

О том, что происходит в храме и какие обряды там проводят, известно лишь живущим на острове монахам и тем, кто там побывал. Но подробности своего посещения мужчинам раскрывать строго запрещено. Также с острова категорически не разрешают вывозить абсолютно ничего: цветок, листок, камень с дороги — ни одна вещь, ни один дар природы не должен покинуть пределы Окиносимы. За соблюдением всех правил пристально следят монахи, для которых остров стал постоянным местом жительства.

Монахи ревностно охраняют древние традиции и придерживаются мнения, что Окиносиму никто не должен посещать лишь из праздного любопытства. Открывать остров для туристов в ближайшее время никто не собирается, хотя Окиносиму еще в 2017 году включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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