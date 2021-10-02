Обязаны ли кафе пускать прохожих в туалет: отвечает юрист

В большинстве случаев не пустить человека в туалет нельзя, если он является потребителем, но иногда все-таки можно. Мы спросили юриста в сфере недвижимости и земельного права Яну Кузовлеву, что об этом говорится в законе.

Вопрос свободного доступа всех желающих в туалет кафе до сих пор не урегулирован. По закону нет нормы, которая обязывала бы пускать всех желающих в туалет.

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С одной стороны, помещение кафе – это объект, который находится в собственности или аренде конкретного лица, доступ на который его собственник или арендатор вправе ограничить. Но с другой стороны, деятельность большинства кафе основана на принципе публичного договора. Иными словами, Исполнитель обязан оказать услугу любому потребителю, обратившемуся к нему с намерением заказать услугу. Исключением из этого правила могут быть, например, закрытые частные клубы, деятельность которых основана на членстве его посетителей.

Кафе, оказывающее услуги общественного питания в обязательном порядке должно быть оборудовано туалетом. Соответственно, каждый потребитель услуг и товаров такого заведения имеет право им воспользоваться. Согласно закону о Защите прав потребителей, потребитель – это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Ключевым в данном определении является «имеющий намерение заказать или приобрести». Если зашедший человек сообщает персоналу, что он намерен сделать заказ в заведении, то он приобретает статус потребителя и тогда кафе не вправе отказать ему в посещении туалета. Не допуск такого посетителя в туалет уже является нарушением его прав, как потребителя. Другой вопрос, что воспользовавшись уборной, посетитель может передумать делать заказ и покинуть заведение.

Резюмируя: уборная кафе или ресторана – это место, которое предназначено для удовлетворения нужд потребителя товара или услуги и формально, если человек не является потребителем, кафе может отказать в посещении туалета. Но выражение намерения посетителя приобрести товар или услугу в этом кафе переводит его в статус потребителя и тогда отказ в посещении туалета уже будет незаконен. Требовать от посетителя сделать заказа ресторан не вправе, так как тогда это уже будет нарушением закона (п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей РФ).