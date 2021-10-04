Россия или США: кому принадлежит Луна

Согласно действующему Договору о космосе, пространство Луны разрешено использовать исключительно в мирных целях, а спутник нельзя приватизировать. Разбираемся, кому же тогда принадлежит Луна и ее ископаемые.

Чья Луна юридически (спойлер — ничья)

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Луна и планеты Солнечной системы — территории (вернее, космотории), в освоении которых заинтересованы все страны с космической программой. Ученые предполагают, что спутники и планеты станут новым источником полезных ископаемых в будущем.

Как понять, кто может и не может добывать ископаемые на данной местности? В эпоху колониализма все было просто. Путешественники из Португалии, Франции и Голландии приезжали на новую землю, втыкали флаг и объявляли территорию и ее ресурсы своим достоянием. Так колонизировали Африку и обе Америки.

В связи с этим многие считают, что Луна принадлежит США. Единственные люди, побывавшие на поверхности, были американскими астронавтами. Они поставили на поверхность флаг США. В колонизаторском мире это был бы довольно однозначный жест о присвоении земли.

Однако вопрос о приватизации Луны решился в 1967 году — за два года до момента, как Нил Армстронг ступил на поверхность спутника. США, СССР и Великобритания подписали Договор о космосе, который объявлял Луну объектом всеобщего достояния.

«Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, должны осуществляться на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и должны быть достоянием всего человечества. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, должно быть свободно для исследования и использования всеми государствами без какой-либо дискриминации, на основе равенства и в соответствии с международным правом, предоставляя свободный доступ во все районы астрономических объектов».

Соответственно, Базз Олдрин и Нил Армстронг не могли «колонизировать» Луну. Как говорилось в табличке, которую астронавты привезли на спутник, они «пришли с миром от лица всего человечества». Лунные породы, которые астронавты привезли для изучения, были доступны и иностранным ученым, включая советских. Маленький шаг был гигантским скачком для всего человечества — не только для США.

Почему тогда астронавты водрузили на поверхность американский флаг? Скорее жест патриотизма и благодарность американским инженерам, которые сделали миссию возможной.

В 2020 году государствами-участниками Договора о космосе являются 110 стран. Еще 23 страны подписали договор, но не завершили ратификацию.

Луна не может быть собственностью страны — а как насчет человека?

В 1979 в ООН было принят еще один договор о космосе — «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах». В так называемом «Лунном соглашении» утвержден принцип мирного использования Луны. Ни страна, ни компания не могут объявить Луну своим имуществом, а полезные ископаемые являются достоянием всего человечества. «Лунное соглашение» признали и подписали 11 стран. Среди них нет трех государств с активной космической программой — Китай, США, Россия.

В 1980 году калифорниец Дэниел Хоуп заметил, что в договоре ничего не сказано про частные лица. Воспользовавшись вольной трактовкой договора, мужчина объявил себя владельцем всех космических объектов, исключая Солнце и Луну. Хоуп отправил письма с уведомлениями в представительства США и СССР, но его проигнорировали.

Целью Хоупа было не владение Луной как таковой, а продажа пространства. Мужчина создал компанию по торговле лунными участками под названием «Лунное посольство». Спутник разделили на участки по 40 соток и присвоили регистрационный номер.

Скриншот сайта luna.ru

Кому принадлежат лунные ископаемые?

Государства и частные компании интересуются не только территориями, но и полезными ископаемыми: золотом, платиной, иттрием. На поверхности и в недрах спутника также есть титан, уран, изотоп гелия — важнейшее топливо для ядерных реакторов.

В 2015 году в США принят закон о праве граждан добывать полезные ископаемые из астероидов. Если говорить грубо, любой человек и компания с возможностями и средствами может отправиться на небесное тело, выкопать все, что вздумается, и продать по любой цене.

Закон не распространятся на Луну, но впоследствии может быть расширен. Например, в 2017 году в Люксембурге приняли закон о праве собственности на ресурсы, обнаруженные в космосе. Международные компании уже начали разрабатывать программы по бурению с целью добычи минеральных ресурсов.

В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп подписал указ, который одобряет США использовать ресурсы Луны. Замгендиректор Госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев назвал документ планом «по фактическому захвату территорий других планет».

США все еще признают Договор о космосе, считая пространство «уникальным для деятельности человека». Однако страна не признает «Лунное соглашение», считая, что политика США должна «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».