Ученые заявили о массовой гибели кораллов по всему миру

В период с 2009-го по 2018 год Мировой океан потерял около 14 процентов кораллов, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет, опубликованный Глобальной сетью мониторинга коралловых рифов.

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Ученые проанализировали состояние коралловых рифов и обнаружили, что менее чем за десять лет мир утратил 11,7 тысячи квадратных метров кораллов — больше, чем площадь всех живых рифов в Австралии. В отчете представлены данные, собранные 300 специалистами из 73 стран за 40 лет.

Массовую потерю кораллов ученые объясняют их обесцвечиванием, спровоцированным повышением температуры воды. Одно такое обесцвечивание в 1998 году привело к уничтожению 8 процентов всех кораллов (около 6,5 тысячи квадратных метров), причем наибольшее негативное воздействие на рифы было зафиксировано в Индийском океане, Японии и Карибском бассейне.

Эксперты бьют тревогу, заявляя, что изменения климата представляют огромную угрозу сохранности кораллов. Но в обнародованном отчете есть и обнадеживающие данные: ученые обнаружили, что многие рифы смогли пережить негативное внешнее воздействие и сохранили потенциал к восстановлению при правильных условиях.

Коралловые рифы покрывают всего 0,2 процента дна океана, но в них живут не менее четверти всех морских обитателей. Гибель кораллов связывают, помимо повышения температуры воды, с неконтролируемым выловом рыбы, неустойчивым развитием прибрежных районов и ухудшением качества воды.