«Новое Радио» открывают свежие лица шоу-бизнеса

4 октября на «Новом Радио» при поддержке Первого Музыкального издательства и «Музыки ВКонтакте» стартовала серия полуфиналов четвертого сезона всероссийского конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг». Кто станет новой звездой российского шоу-бизнеса, решат слушатели и авторитетное жюри.

Фото: «Новое Радио» «Новое Радио»

Победителя ждёт поддержка по системе «всё включено»: контракт с лейблом на запись сингла, его последующая ротация на радиостанции, съемка клипа и гарантированное выступление на популярных музыкальных фестивалях.

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25 полуфиналистам, которые были отобраны более чем из 5000 претендентов со всей страны, предстоят выступления в прямом эфире в суперсовременной концертной студии «Нового Радио».

Оценивать талант участников «Музыкастинга» путем интернет-голосования будет многомиллионная аудитория радиостанции и яркие представители индустрии — NILETTO, Zivert, Дима Билан, Ёлка, Мари Краймбрери, Artik из дуэта Artik & Asti, группа Dabro, Лолита, Игорь Николаев, а также генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, генеральный директор Первого Музыкального издательства Мария Опарина и директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константин Сидорков.

Ёлка, певица, член жюри «Музыкастинга 4.0»:

«Для меня главным критерием оценки будут “мурашки” — на мой взгляд, это главное в любом творчестве. Ведь цепляют не “вылизанность” и профессионализм, а когда делают неординарно, искренне и от души».

Zivert, певица, член жюри «Музыкастинга 4.0»:

«Это нечто совсем новое для меня. Такая ответственность! Ориентироваться, конечно, буду на отклик в сердце. Если исполнителю удастся затронуть какие-то внутренние струны, сыграть на них, значит он и его творчество — настоящие».

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

«Это очень волнительно! На наших глазах будут зажигаться новые звёзды. А те многие тысячи заявок, которые мы получили в этом году на “Музыкастинг”, говорят о том, что в России созрело новое поколение ярких и самобытных артистов, с которыми мы и спешим познакомить аудиторию “Нового Радио”. Нам всем предстоит увлекательное приключение».

С 4 по 8 октября ежедневно в прямом радиоэфире и видеотрансляции из студии «Нового Радио» с 18:00 до 19:00 среди пятерки солистов и музыкальных групп будут выбраны по одному финалисту. Все они встретятся на одной сцене. Победителя «Музыкастинга 4.0» определят 11 октября.