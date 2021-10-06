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Группа «Браво» 17 октября в «Главклубе»

Партнерский материал
1 час назад

Хавтану — 60!

Группа «Браво» 17 октября в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Да. представьте себе. День рождения у него 16-го числа, а уже следующим вечером настоящий московский ансамбль выйдет на сцену «Главклуба»! Мы не виделись очень давно: последний раз «Браво» играли на нашей сцене аж два года назад.

Сами понимаете почему. Но теперь все будет, как мы любим: почти три часа хитов, спетых именинником и Робертом Ленцем, редкости из разряда hidden gems, пляшущая на авансцене духовая секция, хлесткий бит Павла Кузина, боевой контрабас Михаила Грачева и Александр Степаненко, играющий сразу на всем. Хавтан, Кузин и Степаненко и начинали «Браво» зимой 83-го — да-да, 38 лет назад!

Так что фанаты тех лет приходят на концерты уже не только с детьми, но и с внуками, — и это тоже «как всегда». Но будут и сюрпризы, и специальные гости — сами понимаете, такой день дважды не повторяется. До встречи!

Начало в 20:00.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

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