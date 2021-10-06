Группа «Курара» 10 октября в «Главклубе»

10 октября в «Главклубе» состоится презентация нового альбома «Курары».
«Брут» - девятая пластинка в дискографии «Курары», а саму группу уже по праву можно назвать хедлайнером уральской инди-музыки.
О том, какой будет новая работа «Курары», слушатели уже смогли получить примерное представление по вышедшим синглам «Актриса», «Кайф», «Чума и Вирт» и «СРБ». Альбом «Брут» обещает быть эклектичным и разноплановым, но это по-прежнему стопроцентно узнаваемая «Курара».
10 октября - долгожданная презентация на большой сцене «Главклуба», где «Курара» раскроется во всей своей мощи и харизме. Не пропустите!
Начало в 20:00.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.1.