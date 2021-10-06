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Группа «Курара» 10 октября в «Главклубе»

Партнерский материал
58 минут назад

10 октября в «Главклубе» состоится презентация нового альбома «Курары».

Группа «Курара» 10 октября в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Брут» - девятая пластинка в дискографии «Курары», а саму группу уже по праву можно назвать хедлайнером уральской инди-музыки.

О том, какой будет новая работа «Курары», слушатели уже смогли получить примерное представление по вышедшим синглам «Актриса», «Кайф», «Чума и Вирт» и «СРБ». Альбом «Брут» обещает быть эклектичным и разноплановым, но это по-прежнему стопроцентно узнаваемая «Курара».

10 октября - долгожданная презентация на большой сцене «Главклуба», где «Курара» раскроется во всей своей мощи и харизме. Не пропустите!

Начало в 20:00.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.1.

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