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«Чиж & Co» 16 октября в московском «Главклубе»

Партнерский материал
49 минут назад

Есть группы, любой концерт которых всегда значимое событие, независимо от его информационного мотива. И «Чиж и Ко» Сергея Чигракова, безусловно, из их числа. Гастроли грандов русского рока и блюза в любой точке страны всегда собирают полные залы, и ни при каких жизненных хитросплетениях не теряют ни в своем количестве, ни в качестве. Эта безусловная любовь зрителя позволяет группе плыть по комфортному ей течению и встречаться со своими поклонниками без весомых поводов.

«Чиж & Co» 16 октября в московском «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Сейчас группа находится в стадии подготовки материала для нового студийного альбома. А в преддверии долгожданного LP выпустила сингл «Палуба», пополнивший длинный список хитов команды и концертный сетлист.

Начало в 20:00.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации.

Места,Сергей Чиграков,
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