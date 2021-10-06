«Чиж & Co» 16 октября в московском «Главклубе»

Есть группы, любой концерт которых всегда значимое событие, независимо от его информационного мотива. И «Чиж и Ко» Сергея Чигракова, безусловно, из их числа. Гастроли грандов русского рока и блюза в любой точке страны всегда собирают полные залы, и ни при каких жизненных хитросплетениях не теряют ни в своем количестве, ни в качестве. Эта безусловная любовь зрителя позволяет группе плыть по комфортному ей течению и встречаться со своими поклонниками без весомых поводов.