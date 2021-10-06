«Винтаж» представит масштабное шоу в честь 15-летия

Событие, которое ждали! Этой осенью группа «Винтаж» представит новое шоу «Instinct»! Современнейшая постановка мирового уровня и все хиты коллектива, без которых невозможно представить современную музыку! Впервые в истории группы «Винтаж» зрители в зале и поклонники коллектива со всего мира станут частью перформанса! Запомните эту дату – 10 октября, Москва, клуб 1930.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

15 лет – целая эпоха по меркам шоу-бизнеса. История группы «Винтаж» – творческого тандема Анны Плетнёвой и Алексея Романова – путь через тернии к звёздам. Они позволили себе быть настоящими, нашли себя в музыке. Группа «Винтаж» раз и навсегда покорила сердца миллионов слушателей и зрителей. В их песнях узнавали себя, влюблялись в их хиты без оглядки. И это только начало их музыкальной истории!

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Шоу, которое удивит даже самых преданных фанатов группы «Винтаж»! Детали постановки держатся в строжайшем секрете. Известно, что шоу создаётся в тандеме со стриминговым сервисом Lookport, подарившем зрителям перформансы мирового уровня.

Впервые «Винтаж» объединит онлайн и оффлайн – участниками действа станут и зрители в зале, и многочисленные поклонники из разных уголков мира.

Все хиты группы, которые собрали все музыкальные награды из возможных, зазвучат по-новому. Специальный гость шоу – Ева Польна.

Анна Плетнёва:

«Мы с нетерпением ждём встречи! Это будет что-то абсолютно новое, мы перенесемся туда, где закон один – любовь! Это будет дерзко и сексуально – совсем не похоже на то, что группе уже 15 лет! Следите за анонсами, у нас грандиозные планы – совсем скоро мы отправимся в тур по городам России и попытаемся максимально сохранить шоу уровня Москвы».

Следуя мировым трендам и рекомендациям в области проведения мероприятий, команда Lookport приняла решение сделать особенный подарок каждому обладателю билета на шоу — бесплатный ПЦР-тест, предоставляемый партнером проекта VESNA CLINIC. Более того, все желающие могут приобрести специальную страховку от COVID-19 от компании АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ. Для вакцинированных зрителей вход будет осуществляться согласно тем рекомендациям, которые введены для массовых мероприятий.