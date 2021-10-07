В Британии лисы держат в страхе целый город

В британском городе Хоршем, который расположен в двадцати километрах южнее Лондона, лисы перегрызают тормозные шланги автомобилей. Животные также повреждают и проводку, поэтому ремонт машины обходится владельцам весьма дорого – иногда стоимость доходит до девяти тысяч фунтов (885 тысяч рублей). Как сообщает издание County Times, в одном из районов города пострадало уже около тридцати автомобилей.

Фото: Мир24 Мир24

Кошмар для жителей района начался примерно полгода назад. Дело не только в испорченных машинах. Животные после своих проделок оставляют изгаженный тротуар – людям приходится обходить фекалии и тошнотные лужи. Похоже, лис тошнит от тормозной жидкости, которая попадает им в рот. Зачем они грызут тормозные шланги, пока остается загадкой.

Одни специалисты по дикой природе считают, что лисы охотятся за грызунами и повреждают автомобили случайно. Другие – предполагают что животным нравится запах тормозной жидкости.

Жители Хоршема обращались в фонд защиты животных, чтобы они помогли справиться с нашествием лис. Но там ответили, что могут вмешаться, только если кто-то обижает рыжих хищников, но не в обратном случае. А пока водители пытаются спасти свои машины от повреждений, укрывая их брезентом.