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Рыжие проказницы: в Британии лисы портят машины и держат в страхе целый город

Мир24иещё 1
28 минут назад

В британском городе Хоршем, который расположен в двадцати километрах южнее Лондона, лисы перегрызают тормозные шланги автомобилей. Животные также повреждают и проводку, поэтому ремонт машины обходится владельцам весьма дорого – иногда стоимость доходит до девяти тысяч фунтов (885 тысяч рублей). Как сообщает издание County Times, в одном из районов города пострадало уже около тридцати автомобилей.

В Британии лисы держат в страхе целый город
Фото: Мир24Мир24

Кошмар для жителей района начался примерно полгода назад. Дело не только в испорченных машинах. Животные после своих проделок оставляют изгаженный тротуар – людям приходится обходить фекалии и тошнотные лужи. Похоже, лис тошнит от тормозной жидкости, которая попадает им в рот. Зачем они грызут тормозные шланги, пока остается загадкой.

Одни специалисты по дикой природе считают, что лисы охотятся за грызунами и повреждают автомобили случайно. Другие – предполагают что животным нравится запах тормозной жидкости.

Жители Хоршема обращались в фонд защиты животных, чтобы они помогли справиться с нашествием лис. Но там ответили, что могут вмешаться, только если кто-то обижает рыжих хищников, но не в обратном случае. А пока водители пытаются спасти свои машины от повреждений, укрывая их брезентом.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина лисы воровали газеты из ящика местного жителя и подкидывали их соседям.

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