7 закрытых городов России, о которых мало кто знает

В России более тысячи различных городов: крупнейших, крупных, больших, средних и малых. И все их при желании можно посетить, хоть и уйдет на это путешествие довольно много времени.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Но есть на территории РФ и такие города, попасть в которые если не невозможно, то, по крайней мере, очень сложно. Именно о них мы хотим вам рассказать.

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Саров

Долгое время закрытый город Саров даже не был обозначен на карте. Дело в том, что в 1946 году здесь начали проводить работы по созданию ядерного оружия, и небольшой поселок попал под гриф «Совершенно секретно». В документах его указывали как «Арзамас-75», «База 112», «Арзамас-16», «Кремлев» и прочее. Свое истинное имя Саров вернул лишь в 1995 году. Вместе с этим он продолжает оставаться закрытым городом, так как сейчас здесь находится ядерный центр России.

Кроме того, Саров знаменит тем, что здесь располагается одна из самых почитаемых православных святынь — монастырь Саровская пустынь. Это настоящий «город под землей», куда раньше спускались монахи-отшельники. Сейчас сюда периодически организуют паломнические туры, поэтому у православных верующих все же есть возможность взглянуть на святые места. Ну и заодно на царь-пушку — главный экспонат местного Музея ядерного оружия.

Мирный

Город Мирный, который находится в Архангельской области, пополнил список закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в 1993 году. Именно здесь был построен первый государственный космодром «Плесецк», который является самым северным космодромом на планете и долгое время удерживал статус мирового лидера по количеству запусков. Практически все достопримечательности и культурные объекты, имеющиеся в городе, так или иначе связаны с космосом. Особое внимание привлекает памятник в честь запуска спутника «Космос-2000», который местные ласково называют «инопланетянин».

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Сам Мирный раньше называли «городом колясок». Дело в том, что выпускники военных академий, которых когда-то направили сюда на работу, чтобы «закрепиться» на месте, старались как можно быстрее завести семью и детей. В итоге на улицах гуляли десятки женщин с колясками.

Озерск

Город Озерск расположен в лесах Челябинской области. Можно сказать, что он — «первенец» атомной промышленности, ведь когда-то именно здесь произвели плутониевый заряд для первой атомной бомбы. Свое название Озерск получил благодаря тому, что со всех сторон окружен реками. Но хитрецам, желающим пробраться в город водным путем, следует быть осторожнее — и днем, и ночью, и на земле, и на воде он усилено охраняется. Попасть в город можно лишь по специальным пропускам.

На территории Озерска по сей день занимаются производством радиоактивных изотопов на заводе «Маяк» (на том самом, где произошла серьезная авария). Специалистов, которые входили в первую партию работников предприятия, подвергали строгому отбору. Дошло до того, что по прибытии на секретный объект они несколько лет не могли видеться с родственниками, а в некоторых случаях запрещалась даже переписка. Сейчас жители Озерска воспринимают жизнь в ЗАТО, скорее, как привилегию, так как здесь красивая природа, нет пробок, а дни протекают тихо и размерено.

Северск

Город Северск находится в Томской области и входит в состав одноименного ЗАТО. С 1951 года здесь занимаются производством высокообогащенного урана-235 и плутония-239. Для строительства завода в свое время были организованы исправительные работы с участием более 20 тысяч заключенных. Они же построили большинство жилых домой и объектов инфраструктуры, которые сегодня можно увидеть в городе. А их здесь немало. Население Северска составляет около 105 тысяч человек.

Долгое время в просторечии город называли «Пятый почтовый». Дело в том, что изначально он получил кодовое имя «Почтовый ящик 5». Позднее в целях секретности его стали называть «Томск 7». Только в 90 е годы населенный пункт обрел свое нынешнее название.

Лесной

Город Лесной находится в Свердловской области на восточном склоне Среднего Урала. От областного центра его отделяют почти 250 км дороги, а от туристов — густые таежные леса. Часто его называют одним из самых закрытых городов России. О существовании Лесного вплоть до 1994 вообще ничего не было известно. Сейчас попасть в город можно строго по пропускам.

Повышенная секретность вызвана тем, что здесь функционирует завод «Электрохимприбор», на котором создают ядерные боеприпасы и проводят разделение изотопов. По подсчетам, здесь работает примерно каждый пятый житель города, остальные — по большей части, их близкие родственники. Поэтому «чужаков» здесь замечают сразу, если им вообще удастся пройти строгий пропускной контроль.

Свободный

Этот поселок получил довольно ироничное название, учитывая то, что въезд и выезд отсюда строго контролируется властями. Находится Свободный между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, в 70-ти километрах от границы Европа-Азия. От других ЗАТО в нашем списке Свободный отличает то, что здесь «градообразующим предприятием» является ракетная дивизия.

Строительство Свободного началось в 1960 году, уже спустя год здесь появился первый жилой дом для ракетчиков. Сразу же в городок переехали военнослужащие, которые составляют основную часть его населения и по сей день. Несмотря на то что у многих здесь появились семьи и даже выросло несколько поколений, в Свободном по-прежнему есть трудности с инфраструктурой и культурными объектами. Все строилось для военных, которые особо ни в чем не нуждались.

Трехгорный

Закрытый «атомный» городок Трехгорный расположен среди Уральских гор, высоких сосен и широких елей, примерно в ста км от Златоуста. Во времена СССР здесь построили завод по производству атомных бомб. Позднее неподалеку от него возвели несколько рабочих поселков, которые со временем переросли в город с населением почти 35 тысяч человек.