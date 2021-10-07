Почему жители не могут покинуть Гавайский остров

Остров Ниихау фактически единственный из Гавайских островов, неподконтрольный США и являющийся закрытой территорией. Почему местные жители отказались от общения с туристами и сами не могут свободно покинуть остров, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Polihale/CC BY-SA 3.0 Polihale/CC BY-SA 3.0

История Ниихау как закрытого объекта началась в XIX веке: в 1864 году вдова Элизабет Макхатчесон Синклер купила остров у короля Камехамеха за 10 000 долларов золотом. Женщина приобрела землю, чтобы ее большая семья могла заниматься фермерством, поскольку на своих владениях они все не помещались. Правда, пришлось договариваться с бывшем владельцем острова: он пожелал, чтобы все члены семьи Синклер чтили и оберегали традиции и уклад жизни аборигенов и охраняли их. Элизабет пообещала и сдержала свое обещание: по сей день ее потомки, которые теперь носят фамилию Робинсон, беспрекословно продолжают выполнять свои обязательства перед жителями острова.

Видео дня

Территория Ниихау закрыта для всех, кроме жителей острова, которые обитают все в единственной деревне Пуувай. Попасть на остров можно только по приглашению его владельцев, при этом туристы должны соблюдать одно обязательное условие: не контактировать с местными жителями. Аборигенам такой подход нравится, они продолжают жить по своему собственному укладу. На Ниихау нет практически никаких достижений цивилизации: транспорта, водопровода, мобильной связи, интернета. Даже магазинов и больниц в деревне Пуувай попросту нет. Туземцы используют для своих нужд дождевую воду, передвигаются пешком или на велосипедах, а еду доставляют им с соседних островов. Электричество на острове тоже появилось недавно, когда здесь установили солнечные батареи.

На острове нельзя употреблять алкоголь, курить, а также мужчинам запрещено отращивать бороды и длинные волосы.

Официальным языком на острове является английский, но жители общаются между собой на местном диалекте, который сохранился еще с прошлых веков. В школе детей обучают только чтению, письму и счету. Взрослое население занимается рыбной ловлей, охотой и земледелием, а еще местные рукодельницы изготавливают украшения из ракушек, которые владельцы острова продают на рынках Гонолулу.

Продавать остров Америке владельцы острова не соглашаются, хотя предложение такое поступало уже неоднократно. Правда, Робинсоны позволили американцам разместить на нежилой территории Ниихау системы противоракетной обороны. За это власти США помогают владельцам острова содержать его жителей.

Справка:

Остров Ниихау — седьмой по величине остров Гавайского архипелага. Его общая площадь составляет 179,9 квадратных километров. Расположен он в 29 километрах к северо-западу от острова Кауаи и протянулся на 30 километров в длину и 10 километров в ширину. Появился Ниихау около 4,9 миллионов лет назад и состоит из одного потухшего вулкана. На острове находится единственное озеро Гавайского архипелага — Халулу, а на пляжах Ниихау можно найти уникальные раковины, которые встречаются только здесь. Местные жители делают из них украшения и цветы, которые коллекционеры готовы покупать за большие деньги, поскольку раковины очень редкие.

Интересный факт: