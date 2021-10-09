Главные тайны Сибири, которые не могут объяснить ученые

Покорение Сибири началось ещё в XVI веке, однако оно не закончено до сих пор. И сегодня этот край хранит массу тайн, которые учёные и сегодня не в силах объяснить.
Во-первых, до сих пор непонятно, был ли так называемый Тунгусский метеорит метеоритом, поскольку все поисковые экспедиции на предполагаемом месте падения метеоритных осколков не нашли, нет там и кратера.
Ученые предлагали множество версий того, что именно произошло в сибирской тайге в районе реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908 года. Одни специалисты говорили, что это был взрыв ядерного реактора межпланетного космического корабля, другие говорили о том, что Тунгусский метеорит был ледяной кометой, третьи утверждали, что произошло столкновение Земли с антивеществом. Одна из самых интригующих версий связывает инцидент в Сибири с волновым экспериментом Николы Теслы. Версий больше десятка, но ни одна пока не признана научной.
Впервые гигантские кольца на льду Байкала увидели со спутника в 1999 году, однако это не говорит о том, что раньше они там не появлялись. Просто их размеры настолько велики, что увидеть их невооруженным глазом с поверхности озера и даже с высоких прибайкальских гор невозможно.Мониторинг показывает, что кольца появляются на Байкале не каждый год. Они были замечены в разных местах озера в 2003, 2005, 2008 и 2009 годах.Основная версия их происхождения — метановая. Якобы они образуются от выбросов метана из осадочных пород озера. Однако версия остается версией, поскольку она не объясняет огромного размера колец.
Свечение байкальской воды было обнаружено ведущим научным сотрудником Физико-технического института ИрГТУ Виктором Добрыниным ещё в 1982 году. С тех пор ведется регулярное наблюдение за этим загадочным явлением.
Было обнаружено, что интенсивность свечения уменьшается с глубиной, а его уровень в одном и том же месте может меняться. На самой глубоководной станции около острова Ольхон учеными был зарегистрирован минимальный уровень свечения – 100 фотонов через квадратный сантиметр в секунду.
Наблюдения показали, что свечение в период с ноября по середину января снижается, после чего интенсивность его вновь возрастает. По словам Виктора Богданова, это происходит, начиная с 19 января — с Крещенья. Причины свечения байкальской воды по-прежнему неясны.
В 1975 году на отвесных скалах у левого берега реки Бии, в семи километрах от села Турочак, были обнаружены наскальные двухметровые рисунки — более двух десятков стремительно «шагающих» лосей.
Стилистический анализ изображений позволил отнести их к эпохе бронзы и с большой долей вероятности связать с каракольской культурой, существовавшей во II веке до н.э. Но как появились эти уникальные для Алтая наскальные изображения, до сих пор непонятно.
Сложность в определении происхождения этих узоров представляет и то, что они были созданы при помощи красной охры, нетипичной для алтайских петроглифов. Нехарактерен для этой местности и выбор сюжета изображений.
Кроме упомянутх петроглифов есть на Алтае и другие загадочные картины. На этот раз огромные, называемые геоглифами. Увидеть их можно только с высоты птичьего полета. Расположены они на знаменитом плато Укок.
Неизвестна ни цель их создания, ни возраст. Одно время считалось, что они были созданы 1500-2000 лет назад, но последние исследования позволили предположить, они гораздо древнее и время их создания – III-II вв. до н.э. Загадкой остается и то, почему за такой продолжительный промежуток времени геологические процессы не уничтожили геоглифы.
Денисовская пещера находится в долине реки Ануй, которую хранители алтайских традиций называют «путем к загадочному Беловодью». Здесь было обнаружено немало культурно-исторических памятников, но самая главная загадка этого места — так называемый «денисовский человек», или «человек алтайский». Ученые до сих пор не могут прийти к определенному выводу, отдельный это ли подвид древнего человека, или родственник уже известных.
Его гены не были обнаружены ни у одного представителя современной цивилизации, за исключением меланезийцев, предки которых, по версии ученых, могли контактировать с «денисовцами» на территории Восточной Азии.
Расположенный в Чуйской степи так называемый Алтайский стоунхендж ежегодно привлекает тысячи туристов. Пять огромных валунов высотой до семи метров украшены петроглифами – рисунками времен пазырыкской культуры. Одна из глыб отличается от остальных размещенной на ней перекладиной, другая – выполнена в виде кресла-трона.
Эти мегалиты предположительно датируются VIII-VI веками до н.э. Камни установлены в направлении сторон света и, по наблюдениям, имеют разнозаряженные электромагнитные поля.Неизвестно ни то, кто построил этот комплекс, ни то, для чего он использовался. Ритуальное значение Алтайского стоунхенджа является гипотезой.