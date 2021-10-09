Главные тайны Сибири, которые не могут объяснить ученые

Покорение Сибири началось ещё в XVI веке, однако оно не закончено до сих пор. И сегодня этот край хранит массу тайн, которые учёные и сегодня не в силах объяснить.

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Тунгусский метеорит

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Во-первых, до сих пор непонятно, был ли так называемый Тунгусский метеорит метеоритом, поскольку все поисковые экспедиции на предполагаемом месте падения метеоритных осколков не нашли, нет там и кратера.

Ученые предлагали множество версий того, что именно произошло в сибирской тайге в районе реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908 года. Одни специалисты говорили, что это был взрыв ядерного реактора межпланетного космического корабля, другие говорили о том, что Тунгусский метеорит был ледяной кометой, третьи утверждали, что произошло столкновение Земли с антивеществом. Одна из самых интригующих версий связывает инцидент в Сибири с волновым экспериментом Николы Теслы. Версий больше десятка, но ни одна пока не признана научной.

Круги на Байкале

Впервые гигантские кольца на льду Байкала увидели со спутника в 1999 году, однако это не говорит о том, что раньше они там не появлялись. Просто их размеры настолько велики, что увидеть их невооруженным глазом с поверхности озера и даже с высоких прибайкальских гор невозможно.Мониторинг показывает, что кольца появляются на Байкале не каждый год. Они были замечены в разных местах озера в 2003, 2005, 2008 и 2009 годах.Основная версия их происхождения — метановая. Якобы они образуются от выбросов метана из осадочных пород озера. Однако версия остается версией, поскольку она не объясняет огромного размера колец.

Свечение байкальской воды

Свечение байкальской воды было обнаружено ведущим научным сотрудником Физико-технического института ИрГТУ Виктором Добрыниным ещё в 1982 году. С тех пор ведется регулярное наблюдение за этим загадочным явлением.

Было обнаружено, что интенсивность свечения уменьшается с глубиной, а его уровень в одном и том же месте может меняться. На самой глубоководной станции около острова Ольхон учеными был зарегистрирован минимальный уровень свечения – 100 фотонов через квадратный сантиметр в секунду.

Наблюдения показали, что свечение в период с ноября по середину января снижается, после чего интенсивность его вновь возрастает. По словам Виктора Богданова, это происходит, начиная с 19 января — с Крещенья. Причины свечения байкальской воды по-прежнему неясны.

Турочакские писаницы

В 1975 году на отвесных скалах у левого берега реки Бии, в семи километрах от села Турочак, были обнаружены наскальные двухметровые рисунки — более двух десятков стремительно «шагающих» лосей.

Стилистический анализ изображений позволил отнести их к эпохе бронзы и с большой долей вероятности связать с каракольской культурой, существовавшей во II веке до н.э. Но как появились эти уникальные для Алтая наскальные изображения, до сих пор непонятно.

Сложность в определении происхождения этих узоров представляет и то, что они были созданы при помощи красной охры, нетипичной для алтайских петроглифов. Нехарактерен для этой местности и выбор сюжета изображений.

Геоглифы плато Укок

Кроме упомянутх петроглифов есть на Алтае и другие загадочные картины. На этот раз огромные, называемые геоглифами. Увидеть их можно только с высоты птичьего полета. Расположены они на знаменитом плато Укок.

Неизвестна ни цель их создания, ни возраст. Одно время считалось, что они были созданы 1500-2000 лет назад, но последние исследования позволили предположить, они гораздо древнее и время их создания – III-II вв. до н.э. Загадкой остается и то, почему за такой продолжительный промежуток времени геологические процессы не уничтожили геоглифы.

Денисовский человек

Денисовская пещера находится в долине реки Ануй, которую хранители алтайских традиций называют «путем к загадочному Беловодью». Здесь было обнаружено немало культурно-исторических памятников, но самая главная загадка этого места — так называемый «денисовский человек», или «человек алтайский». Ученые до сих пор не могут прийти к определенному выводу, отдельный это ли подвид древнего человека, или родственник уже известных.

Его гены не были обнаружены ни у одного представителя современной цивилизации, за исключением меланезийцев, предки которых, по версии ученых, могли контактировать с «денисовцами» на территории Восточной Азии.

Алтайский Стоунхендж

Расположенный в Чуйской степи так называемый Алтайский стоунхендж ежегодно привлекает тысячи туристов. Пять огромных валунов высотой до семи метров украшены петроглифами – рисунками времен пазырыкской культуры. Одна из глыб отличается от остальных размещенной на ней перекладиной, другая – выполнена в виде кресла-трона.