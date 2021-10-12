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Обнаружен гигантский древний завод вина

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Израильские археологи обнаружили винный завод византийской эпохи, который был на тот момент крупнейшим комплексом этого рода. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале France24.

Обнаружен гигантский древний завод вина
Фото: Yaniv Berman / IAAYaniv Berman / IAA

Гигантский завод, располагающийся к югу от Тель-Авива, вмещал пять винных прессов, которые занимали площадь более одного квадратного километра. На территории комплекса, возраст которого оценивается в 1,5 тысячи лет, были также обнаружены склады для выдержки и сбыта вина, печи для приготовления глиняных амфор, чтобы хранить вино, и десятки тысяч фрагментов и неповрежденных глиняных кувшинов.

Продукция, которую здесь производили, была известна как «вино из Газы и Ашкелона» из-за близлежащих портовых городов, откуда она экспортировалась. По словам археологов, вино считалось ценным продуктом. В древности ферментация виноградного сока была эффективным способом избежать болезней из-за загрязненной питьевой воды.

Кроме того, во время двухлетних археологических раскопок на том же месте были обнаружены более древние винные прессы, относящиеся к персидской эпохе и созданные примерно 2,3 тысячи лет назад.

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