Остров обезьян, куда не впустят даже за большие деньги

Таинственный остров Морган расположен у берегов Южной Каролины. На нем живут около пяти тысяч особей, но не человеческих. Он кишмя кишит обезьянами. Примечательно, что остров не является туристическим в отличии от того же самого Ломбока, где обитают вараны — последние потомки драконов. Всему виной эпидемия герпеса, которым заражен буквально каждый представитель приматов. Подробнее — в материале "Рамблера".

Речь идет не о привычном для людей вирусе герпеса первого типа, который вызывает появление зудящих волдырей на коже. У обезьян есть свой собственный вариант герпеса Macacine alphaherpesvirus 1, проще говоря вирус герпеса B. Он был открыт в 1932 году и по сей день остается причиной вымирания 70–80% локальных популяций. У приматов инфекция проявляет себя аналогичным образом, как и первый тип у людей — появляются волдыри и нестерпимый зуд.

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Заразиться вирусом герпеса В может и человек. Но у нас симптоматика будет совершенно иной. Наибольший урон заболевание наносит центральной нервной системе и может также спровоцировать летальный исход. К счастью, статистика заражения человека этим типом герпеса крайне мала — около 100 случаев за всю историю наблюдений. Как правило, жертвами вируса становились находящиеся в непосредственном контакте с инфицированными приматами люди — исследователи или ветеринары.

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Изначально колония обезьян с гепатитом В находилась в Карибском исследовательском центре приматов в Ла-Паргера, Пуэрто-Рико. Но когда несколько приматов сбежали, учеными были зафиксированы вспышки заражений у местных жителей. Было принято решение изолировать макак. В 1979 году на помощь острову в Карибском море пришли власти Южной Каролины, предложив в качестве места для исследований свой необитаемый остров, который был совершенно непригодным для проживания людей.