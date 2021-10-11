Остров обезьян, куда не впустят даже за большие деньги

Таинственный остров Морган расположен у берегов Южной Каролины. На нем живут около пяти тысяч особей, но не человеческих. Он кишмя кишит обезьянами. Примечательно, что остров не является туристическим в отличии от того же самого Ломбока, где обитают вараны — последние потомки драконов. Всему виной эпидемия герпеса, которым заражен буквально каждый представитель приматов. Подробнее — в материале "Рамблера".
Речь идет не о привычном для людей вирусе герпеса первого типа, который вызывает появление зудящих волдырей на коже. У обезьян есть свой собственный вариант герпеса Macacine alphaherpesvirus 1, проще говоря вирус герпеса B. Он был открыт в 1932 году и по сей день остается причиной вымирания 70–80% локальных популяций. У приматов инфекция проявляет себя аналогичным образом, как и первый тип у людей — появляются волдыри и нестерпимый зуд.
Заразиться вирусом герпеса В может и человек. Но у нас симптоматика будет совершенно иной. Наибольший урон заболевание наносит центральной нервной системе и может также спровоцировать летальный исход. К счастью, статистика заражения человека этим типом герпеса крайне мала — около 100 случаев за всю историю наблюдений. Как правило, жертвами вируса становились находящиеся в непосредственном контакте с инфицированными приматами люди — исследователи или ветеринары.
Изначально колония обезьян с гепатитом В находилась в Карибском исследовательском центре приматов в Ла-Паргера, Пуэрто-Рико. Но когда несколько приматов сбежали, учеными были зафиксированы вспышки заражений у местных жителей. Было принято решение изолировать макак. В 1979 году на помощь острову в Карибском море пришли власти Южной Каролины, предложив в качестве места для исследований свой необитаемый остров, который был совершенно непригодным для проживания людей.
Главной целью спасения популяции инфицированных макак было проведение биомедицинских исследований. Поэтому единственными людьми, которых сегодня можно встретить на Моргане, являются ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Также известно, что в 2004 году остров обезьян был включен в систему Национального исследовательского заповедника эстуариев. Неудивительно, что попасть туда обычному туристу невозможно даже за баснословную сумму денег.