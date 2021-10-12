Вторая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS

10 октября в Vegas City Hall состоялась вторая ежегодная музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS. ЖАРА KIDS AWARDS – это не просто премия, это уникальный шанс для талантливых подростков заявить о себе и торжественная церемония награждения победителей. В этот вечер на сцене выступили: Ваня Дмитриенко, Даня Милохин, HENSY, Хабиб, Артур Бабич, ITON, Аня POKROV, Escape, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячёва, NATAN, GAFUR, Ирина Дубцова, Анита Цой, Galibri & Mavik и многие другие!