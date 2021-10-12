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Ваня Дмитриенко, Даня Милохин, Артур Бабич и другие на второй музыкальной премии ЖАРА KIDS AWARDS

Партнерский материал
48 минут назад

10 октября в Vegas City Hall состоялась вторая ежегодная музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS. ЖАРА KIDS AWARDS – это не просто премия, это уникальный шанс для талантливых подростков заявить о себе и торжественная церемония награждения победителей. В этот вечер на сцене выступили: Ваня Дмитриенко, Даня Милохин, HENSY, Хабиб, Артур Бабич, ITON, Аня POKROV, Escape, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячёва, NATAN, GAFUR, Ирина Дубцова, Анита Цой, Galibri & Mavik и многие другие!

Вторая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Ведущими стали – Юлия Барановская и Константин Тарасюк, а помогали им Артем Аршавин, Артур Райнис, Алина Рябых и Мишель Шмидова.

Международный вокальный конкурс НТВ «Ты супер!» стал победителем в номинации «Проект года». На сцене премии выступили участники проекта - Bogdan Vand (Богдан Вандышев), Карина Исмаилова, Дарья Чернова и Анастасия Никитина, которая исполнила вместе с Анитой Цой композицию «Береги меня».

В номинации «Выбор СберЗвука» победил HENSY – он стал самым прослушиваемым артистом аудио-сервиса за сентябрь 2021 года.

Пресс-служба

Победители премии ЖАРА KIDS AWARDS:

«Прорыв года» - Эльгиза Каражанова

«Ведущий года» - Артур Райнис

«Песня года» - Фидан Гусейнова

«Иностранный артист года» - Alessandra

«Выбор СберЗвука» - HENSY

«Прорыв года» - Леона Кулёва

«Дебют года» - HEZE

«Образ года» - Таня Тузова

«Кавер года» - Марьяна Титова

«Дуэт года» - Мишель Шмидова и Артур Бабич

«Музыкальный проект года» - BY

«Проект года» - музыкальный конкурс «Ты супер!»

Места,Карина Исмаилова,Юлия Барановская,Дарья Чернова,Анастасия Никитина,Ирина Дубцова,Анита Цой,НТВ,
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