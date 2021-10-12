Вторая музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS

10 октября в Vegas City Hall состоялась вторая ежегодная музыкальная премия ЖАРА KIDS AWARDS. ЖАРА KIDS AWARDS – это не просто премия, это уникальный шанс для талантливых подростков заявить о себе и торжественная церемония награждения победителей. В этот вечер на сцене выступили: Ваня Дмитриенко, Даня Милохин, HENSY, Хабиб, Артур Бабич, ITON, Аня POKROV, Escape, Асия, Ваша Маруся, Маха Горячёва, NATAN, GAFUR, Ирина Дубцова, Анита Цой, Galibri & Mavik и многие другие!
Ведущими стали – Юлия Барановская и Константин Тарасюк, а помогали им Артем Аршавин, Артур Райнис, Алина Рябых и Мишель Шмидова.
Международный вокальный конкурс НТВ «Ты супер!» стал победителем в номинации «Проект года». На сцене премии выступили участники проекта - Bogdan Vand (Богдан Вандышев), Карина Исмаилова, Дарья Чернова и Анастасия Никитина, которая исполнила вместе с Анитой Цой композицию «Береги меня».
В номинации «Выбор СберЗвука» победил HENSY – он стал самым прослушиваемым артистом аудио-сервиса за сентябрь 2021 года.
Победители премии ЖАРА KIDS AWARDS:
«Прорыв года» - Эльгиза Каражанова
«Ведущий года» - Артур Райнис
«Песня года» - Фидан Гусейнова
«Иностранный артист года» - Alessandra
«Выбор СберЗвука» - HENSY
«Прорыв года» - Леона Кулёва
«Дебют года» - HEZE
«Образ года» - Таня Тузова
«Кавер года» - Марьяна Титова
«Дуэт года» - Мишель Шмидова и Артур Бабич
«Музыкальный проект года» - BY
«Проект года» - музыкальный конкурс «Ты супер!»