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Как назывался Белый дом до того, как стать белым

Дарья Амосова
2 часа назад

Официальная резиденция президента США получила свое имя благодаря цвету стен. Но здание не было белым изначально: дом возводили из серого и красного песчаника. Рассказываем, какие имена были у Белого дома.

Как назывался Белый дом до того, как стать белым
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Белый дом был и остается официальной резиденцией всех президентов США (кроме Джорджа Вашингтона, при котором здание возводилось). Стройка особняка шла с 1792 по 1800 год.

Здание строили из сероватого песчаника, добытого в карьерах штата Вирджиния. Северные и южные портики сделали из красного песчаника из штата Мэриленд. В 1798 году особняк покрыли известковой побелкой, чтобы защитить горную породу от влаги и морозов.

Журналисты, граждане и политики называли здание «Особняком администрации» (Executive Mansion) и «Народным домом» (People's House). Также встречались имена «Президентский дворец» (President's Palace) и «Дом президента» (President’s House). По данным Исторической ассоциации Белого дома, термин «Белый дом» мелькал в статьях и заметках в качестве синонима до 1812 года.

В ходе англо-американской войны 1812-1815 годов Вашингтон вместе с Белым домом сожгли британские войска. Стены здания уцелели, хоть и были сильно закопчены и покрылись черными пятнами. Реконструкцию начали после окончания войны: к инаугурации президента Джеймса Монро в 1817 году дом вновь был белым. Считается, что после этих событий за особняком закрепилось его привычное название.

Официально дом стал именоваться Белым в 1901 году. 17 октября 26-й президент США Теодор Рузвельт попросил изменить в документах на подпись «Особняк президента» на «Белый дом».

Места,Джеймс Монро,Теодор Рузвельт,Джордж Вашингтон,
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