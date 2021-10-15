Игорь Саруханов. Vegas City Hall. 22 октября

Весной 2021 года заслуженный артист России Игорь Саруханов отметил свой юбилей – 65 лет. В этом же году произошло важное событие в его музыкальной карьере – воссоздание легендарной группы «Круг».

22 октября музыкант отметит эти события большим концертом на сцене Vegas City Hall. В программе все хиты одного из главных лириков российской эстрады в рамках проекта «Rеанимация», а также песни из нового альбома «С кем ты?»