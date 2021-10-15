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Игорь Саруханов. Vegas City Hall. 22 октября

Партнерский материал
2 часа назад

Весной 2021 года заслуженный артист России Игорь Саруханов отметил свой юбилей – 65 лет. В этом же году произошло важное событие в его музыкальной карьере – воссоздание легендарной группы «Круг».

Игорь Саруханов. Vegas City Hall. 22 октября
Фото: Пресс-службаПресс-служба

22 октября музыкант отметит эти события большим концертом на сцене Vegas City Hall. В программе все хиты одного из главных лириков российской эстрады в рамках проекта «Rеанимация», а также песни из нового альбома «С кем ты?»

Специальный гость концерта – группа «Круг», при участии Владимира Васильева и Евгения Гетманского.

До встречи 22 октября в Vegas City Hall.

6+

Билеты по ссылке.

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