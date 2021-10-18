"Кольцо Тора": куда выливается Тихий океан

Воронка в Тихом океане на территории американского штата Орегон, внутрь которой льется вода, на самом деле не так загадочна, как могло бы показаться. О том, что это за место и куда льется тихоокеанская вода, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Depositphotos Depositphotos

"Колодец Тора" иначе называют "ворота в преисподнюю", куда сливаются воды Тихого океана. Иногда из нее даже бьет довольно большой фонтан, представляя собой весьма эффектное зрелище. Согласно легенде, бог Тор сделал огненной лавой кровь юноши, убитого возлюбленной. Эта кровь и прожгла в земле дыру, которая образовала загадочную воронку.

Легенда, безусловно, красивая. Но есть и более прозаичное объяснение этому природному явлению. "Колодец Тора" представляет собой воронку около пяти метров в диаметре. Многие утверждают, что у нее вовсе нет дна, но тогда возникает вопрос: а куда же тогда исчезает вода из Тихого океана и почему его уровень не меняется?

На самом деле дно у "Колодца Тора" все же есть. И он не такой глубокий, как могло бы показаться. Расстояние от поверхности воронки до ее дна около шести метров, и на самом деле эта дыра не что иное как вход в одну из тихоокеанских пещер сверху. Но помимо него в пещеру ведет и другой, нижний вход. Именно через него в период прилива в колодец и проникает вода. Когда волны становятся очень большими, вода начинает биться о стенки пещеры, летят брызги и над поверхностью океана появляется фонтан.