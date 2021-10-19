«Отель смерти»: почему все боятся гостиницы в центре Лос-Анджелеса

Непримечательный отель «Сесил» в центре Лос-Анджелеса со дня открытия как магнитом притягивал преступников, городских сумасшедших и потенциальных самоубийц. «Рамблер» решил погрузиться в кровавые хроники «Сесила» и собрал жертв этого мистического здания.

Фото: Jim Winstead/Flickr Jim Winstead/Flickr

За почти 100 лет своего существования гостиница приобрела славу «отеля смерти», и ее история даже вдохновила шоураннера Райана Мерфи на создание мрачного отеля «Кортес» в пятом сезоне «Американской истории ужасов».

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Кадр из сериала "Американская история ужасов"

Начнем сначала: триумфальное открытие отеля состоялось в 1924 году. Первые постояльцы были впечатлены изысканностью внутреннего убранства: мраморный вестибюль, роскошная парадная лестница – ожидалось, что гостями «Сесила» станут бизнесмены с Уолл-Стрит и состоятельные путешественники. Однако судьба распорядилась иначе: в конце 1920-х годов страна погрузилась в «Великую депрессию», поэтому владелец отеля снизил цены на проживание, чтобы хоть как-то продержаться на плаву. Тут-то гостиницу и наводнили подозрительные личности, многие из которых были связаны с криминалом – «Сесил» начал приходить в упадок.

vagueonthehow/wikimedia.org

Первая трагедия в отеле произошла в 1927 году: после серьезной ссоры с женой в одном из номеров застрелился 52-летний мужчина по имени Перси Ормонд Кук. Этот инцидент положил начало целой серии зловещих суицидов. В 1931 году горничная нашла тело жителя Манхэттена У.К. Нортона: официальная причина его смерти – отравление. Через год все та же сотрудница «Сесила» стала свидетельницей самоубийства еще одного мужчины: некий Бенджамин Додич покончил с собой, не оставив предсмертной записки. В 1934 году свел счеты с жизнью сержант Луи Борден. Рядом с ним нашли несколько исписанных листков бумаги, в которых он признался в том, что смертельно болен. В те же годы постояльца Джорджа Форда арестовали за хранение опиума общей стоимостью 10 тысяч долларов, а также были зарегистрированы случаи ограбления и избиения в стенах гостиницы.

Кадр из сериала "Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» "

В 1937 году на мостовой перед отелем было найдено тело постоялицы «Сесила» по имени Грейс Э. Магро, обмотанное телефонными проводами. Полиция так и не смогла определить, была ли смерть женщины результатом несчастного случая или самоубийства. Через год из окна выпрыгнул еще один гость отеля - 25-летний служащий корпуса морской пехоты США Рой Томпсон. В последующие пару лет в номерах погибли офицер Эрвин Неблетт и учительница Дороти Седжер. У них обоих в крови был найден яд.

В 1944 году в отеле произошло первое убийство: 19-летняя девушка по имени Дороти Перселл родила в одном из номеров отеля. Беременность для нее оказалась полной неожиданностью, и она выбросила ребенка из окна. Тело новорожденного нашли на следующее утро, причиной его смерти стало падение. Девушку быстро вычислили и ей предъявили обвинения в убийстве, но в итоге суд признал ее невменяемой и освободил от наказания.

В 1947 году произошло еще одно загадочное убийство: в январе трагически оборвалась жизнь голливудской актрисы Элизабет Шорт, известной как Черный Георгин. Ее тело нашли на пустыре – это преступление так и не удалось раскрыть. Что интересно: одна из ниточек расследования привела полицейских в отель «Сесил» - незадолго до гибели актриса была в его баре, но эта деталь так и не помогла пролить свет на это дело и поймать убийцу.

Los Angeles Police Department

На протяжении следующих десятилетий еще шестеро гостей «Сесил» разбились при падении с высоты. Одна из них, Полин Оттон, шагнув из окна, не только оборвала свою жизнь, но и жизнь 65-летнего мужчины по имени Джордж Джианинни, который в тот момент проходил под окнами отеля.

В 1964 году в своем номере была найдена убитой телефонистка на пенсии Голди Осгуд, которую прозвали в «Сесиле» «Голубка Голди» (она любила кормить голубей на крыше). На ее теле были обнаружены ножевые ранения и следы удушения. Рядом лежала бейсболка с логотипом местной футбольной команды и мешок птичьего корма. По ее делу арестовали посыльного, но после его отпустили на свободу из-за отсутствия веских доказательств вины. Убийство женщины так и осталось нераскрытым.

ZhengZhou/wikimedia.org

В середине 1980-х годов отель стал убежищем для серийных убийц: в 1985 году полицейские вышли на след Ричарда Рамиреса (его прозвали «Ночной сталкер») – он был одержим рок-музыкой и сатанизмом, а еще на его руках была кровь как минимум 13 человек. Большинство убийств он совершил в Лос-Анджелесе – приезжая в город, он останавливался в отеле «Сесил», арендуя номер на последнем этаже за 14 долларов. Он настолько себя комфортно чувствовал в этом здании, что после каждого преступления выбрасывал окровавленную одежду прямо в мусорный бак гостиницы.

Los Angeles Police Department

Через пять лет в отель въехал еще один монстр: им оказался журналист Джек Унтервегер, который в 1970 году убил официантку, задушив ее нижним бельем. В тюремном заключении Джек якобы встал на путь исправления и даже написал мемуары – книга моментально стала бестселлером и превратила его в настоящую звезду, а также подарила свободу. Тогда-то он и приехал в Лос-Анджелес с очередным журналистским заданием и заселился в отель с кровавой историей. В следующие несколько недель в городе и его окрестностях были найдены мертвыми три девушки легкого поведения – они были задушены бюстгальтерами и чулками. Полицейские тогда допустили мысль, что за преступлениями может стоять «раскаявшийся» журналист – вскоре его вина была официально доказана. Оказалось, что после освобождения он убил еще 11 девушек, параллельно строя карьеру на телевидении.

Открытые источники

В 2013 году произошел еще один необъяснимый инцидент: в одном из водных резервуаров на крыше отеля нашли тело студентки по имени Элиза Лэм, которая незадолго до смерти заселилась в «Сесил». По официальной версии причиной гибели девушки стал несчастный случай, однако существуют и альтернативные теории – от вмешательства паранормальных сил до приема психотропных веществ. Ведь незадолго до исчезновения Лэм попала на видеокамеры гостиницы: на записи она заходит в лифт, начинает нажимать на кнопки, потом резко выбегает из кабины, при этом активно жестикулируя. Однако другие камеры не засекли других людей рядом с еще одной «жертвой отеля смерти».

Кадр из сериала "Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил» "

В 2015 году под окнами здания с кровавой историей было найдено тело мужчины. Полицейские установили, что неизвестный совершил самоубийство, но его личные данные правоохранительные органы так и не раскрыли.