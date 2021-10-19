ReForum WINNING THE HEARTS в онлайн-формате

18 и 19 ноября 2021 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В десятый раз форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Участие в форуме бесплатное.

Видео дня

Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.

Пресс-служба

Двухдневная программа форума будет состоять из пяти тематических блоков:

Взгляд на будущее: я создаю будущее

я создаю будущее Взгляд на технологии и бизнес: сделано из будущего

сделано из будущего Future hub: идеи и стартапы

идеи и стартапы Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее

тебя ждет большое будущее Взгляд на карьеру и деньги: оставь свой след в будущем

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.

Илья Найшуллер – российский кинорежиссёр, киноактёр, сценарист и продюсер;

– российский кинорежиссёр, киноактёр, сценарист и продюсер; Джон А. Суини – активно консультирует компании и ведет учебные курсы в 45 странах мира. Среди его клиентов: университеты, международные агентства по развитию и гуманитарной помощи, НКО, компании из списка Fortune500, а также NESTA, Красный Крест и Красный Полумесяц, различные подразделения ООН.

– активно консультирует компании и ведет учебные курсы в 45 странах мира. Среди его клиентов: университеты, международные агентства по развитию и гуманитарной помощи, НКО, компании из списка Fortune500, а также NESTA, Красный Крест и Красный Полумесяц, различные подразделения ООН. Владислав Мартынов – глава центра компетенций Ethereum в России, предприниматель и инвестор с 25-летним опытом в сфере цифровых технологий на российском и международном рынках;

– глава центра компетенций Ethereum в России, предприниматель и инвестор с 25-летним опытом в сфере цифровых технологий на российском и международном рынках; Максим Чеботарев – руководитель Клуба инвесторов Фонда развития интернет-инициатив;

– руководитель Клуба инвесторов Фонда развития интернет-инициатив; Роберт Сапольски – американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете, исследователь и автор книг;

– американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете, исследователь и автор книг; Николай Горелый – создатель сети учебных центров «Формула образования», партнер Мета-университета;

– создатель сети учебных центров «Формула образования», партнер Мета-университета; Виктор Вахштайн – российский социолог, специалист по социальной теории и микросоциологии. Кандидат социологических наук;

– российский социолог, специалист по социальной теории и микросоциологии. Кандидат социологических наук; Роксана Медоуз – партнёр футуролога и инженера Жака Фреско, соавтор и Президент «Проекта Венера», американский иллюстратор и проектировщик технических и архитектурных объектов, продюсер и режиссёр документальных фильмов;

– партнёр футуролога и инженера Жака Фреско, соавтор и Президент «Проекта Венера», американский иллюстратор и проектировщик технических и архитектурных объектов, продюсер и режиссёр документальных фильмов; Никита Маклахов – специалист по личной эффективности и работе с привычками, автор обучающих программ и ведущий подкаста в рамках проекта «Будет сделано».

ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде.