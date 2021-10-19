ReForum WINNING THE HEARTS в онлайн-формате

18 и 19 ноября 2021 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В десятый раз форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей.
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Участие в форуме бесплатное.
Зрители форума получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, когда происходит переход от экономики услуг к экономике ощущений, осознанность потребления растет, а технологии становятся неотъемлемой частью экосистемы человека. Основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях.
Двухдневная программа форума будет состоять из пяти тематических блоков:
- Взгляд на будущее: я создаю будущее
- Взгляд на технологии и бизнес: сделано из будущего
- Future hub: идеи и стартапы
- Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее
- Взгляд на карьеру и деньги: оставь свой след в будущем
Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей. Каждый из них совершил прорыв в своей сфере и остро чувствует, что нужно делать, и о чем важно говорить именно сейчас.
- Илья Найшуллер – российский кинорежиссёр, киноактёр, сценарист и продюсер;
- Джон А. Суини – активно консультирует компании и ведет учебные курсы в 45 странах мира. Среди его клиентов: университеты, международные агентства по развитию и гуманитарной помощи, НКО, компании из списка Fortune500, а также NESTA, Красный Крест и Красный Полумесяц, различные подразделения ООН.
- Владислав Мартынов – глава центра компетенций Ethereum в России, предприниматель и инвестор с 25-летним опытом в сфере цифровых технологий на российском и международном рынках;
- Максим Чеботарев – руководитель Клуба инвесторов Фонда развития интернет-инициатив;
- Роберт Сапольски – американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете, исследователь и автор книг;
- Николай Горелый – создатель сети учебных центров «Формула образования», партнер Мета-университета;
- Виктор Вахштайн – российский социолог, специалист по социальной теории и микросоциологии. Кандидат социологических наук;
- Роксана Медоуз – партнёр футуролога и инженера Жака Фреско, соавтор и Президент «Проекта Венера», американский иллюстратор и проектировщик технических и архитектурных объектов, продюсер и режиссёр документальных фильмов;
- Никита Маклахов – специалист по личной эффективности и работе с привычками, автор обучающих программ и ведущий подкаста в рамках проекта «Будет сделано».
ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде.
Digital-партнер – портал «Рамблер», на котором пройдет прямая трансляция всех дней мероприятия.