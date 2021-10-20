В Японии всплыли затопленные корабли-призраки

В районе острова Иводзима в Японии землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Mail.
Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова. Это японские транспортные суда, которые были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.
Выброшенные на берег части кораблей показала телесеть All Nippon News. Они лежат на вулканическом пепле.
На данный момент въезд гражданским лицам на остров закрыт после того, как в 1968 году США вернули его Японии. Сейчас Иводзима — военная база Сил Самообороны.
Ранее стало известно, что в Японии произошло извержение вулкана Асо. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Выброс вулканических камней достиг высоты в один километр. Извержению был присвоен третий уровень опасности.