В Японии всплыли затопленные корабли-призраки

В районе острова Иводзима в Японии землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова. Это японские транспортные суда, которые были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.

Выброшенные на берег части кораблей показала телесеть All Nippon News. Они лежат на вулканическом пепле.

На данный момент въезд гражданским лицам на остров закрыт после того, как в 1968 году США вернули его Японии. Сейчас Иводзима — военная база Сил Самообороны.